人民网>>国际

也门胡塞武装称“击败”3个旅 俘获“数千”沙特人

2019年09月30日08:34  来源：新华网
 

　　也门胡塞武装宣称在靠近沙特阿拉伯南部的边境发起攻势，俘获“数以千计”沙特武装人员，包括军官和士兵。

　　胡塞武装发布声明后8个小时，沙特方面仍没有确认或否认上述消息。

　　【“击败”3个旅？】

　　胡塞武装控制的马西拉电视台28日播放一份声明，说这一反政府武装大约72小时以前在靠近沙特南部奈季兰省的地区发起攻势，由无人驾驶飞机和防空力量提供掩护，“彻底击败敌军3个旅”。

　　胡塞武装一名发言人宣读声明时说，胡塞武装俘虏“数以千计敌军武装人员”。

　　沙特方面没有回应这一说法。多家媒体承认，暂时无法核查实际情况。

　　胡塞武装发言人默罕默德·阿卜杜勒—萨拉姆28日在社交媒体“推特”称这是也门遭受“侵略”以来，胡塞武装发起的最大规模行动，“敌人遭受严重损失”。

　　胡塞武装2014年占领首都萨那和南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特主导的多国联军2015年3月发起“果断风暴”行动，支援也门政府军打击胡塞武装。

　　在多国联军支援下，也门政府军近几个月在北部萨达省与胡塞武装交战。路透社28日以当地人士为消息源报道，胡塞武装俘虏数十名政府军士兵。

　　【“隐藏”避空袭？】

　　胡塞武装发言人说，除了俘获沙特军官和士兵，这一武装缴获“数以百计装甲车辆”。

　　卡塔尔半岛电视台报道，胡塞武装声称采取部署狙击手等多种手段，击败大约3个旅沙特部队。

　　胡塞武装方面说，那些沙特武装人员的收押场所将在一处秘密地点，以“保护他们免受沙特空袭”。

　　胡塞武装一名发言人说，最新攻势显示，“如果沙特继续侵略也门”，这一反政府武装“有能力攻击沙特更多地区”。

　　近年来，胡塞武装逐渐增加对沙特南部地区的无人机和导弹袭击。沙特国家石油公司两处设施14日遇袭，胡塞武装宣称发动袭击。

　　只是，沙特和美国方面认为胡塞武装不具备打击沙特石油设施的能力，指认伊朗参与袭击，遭到伊朗方面否认。

　　联合国驻也门人道事务协调员莉丝·格兰德25日说，也门冲突今年以来致使700多名平民死亡、大约1600人受伤。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved