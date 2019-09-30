也门胡塞武装称“击败”3个旅 俘获“数千”沙特人

也门胡塞武装宣称在靠近沙特阿拉伯南部的边境发起攻势，俘获“数以千计”沙特武装人员，包括军官和士兵。

胡塞武装发布声明后8个小时，沙特方面仍没有确认或否认上述消息。

【“击败”3个旅？】

胡塞武装控制的马西拉电视台28日播放一份声明，说这一反政府武装大约72小时以前在靠近沙特南部奈季兰省的地区发起攻势，由无人驾驶飞机和防空力量提供掩护，“彻底击败敌军3个旅”。

胡塞武装一名发言人宣读声明时说，胡塞武装俘虏“数以千计敌军武装人员”。

沙特方面没有回应这一说法。多家媒体承认，暂时无法核查实际情况。

胡塞武装发言人默罕默德·阿卜杜勒—萨拉姆28日在社交媒体“推特”称这是也门遭受“侵略”以来，胡塞武装发起的最大规模行动，“敌人遭受严重损失”。

胡塞武装2014年占领首都萨那和南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特主导的多国联军2015年3月发起“果断风暴”行动，支援也门政府军打击胡塞武装。

在多国联军支援下，也门政府军近几个月在北部萨达省与胡塞武装交战。路透社28日以当地人士为消息源报道，胡塞武装俘虏数十名政府军士兵。

【“隐藏”避空袭？】

胡塞武装发言人说，除了俘获沙特军官和士兵，这一武装缴获“数以百计装甲车辆”。

卡塔尔半岛电视台报道，胡塞武装声称采取部署狙击手等多种手段，击败大约3个旅沙特部队。

胡塞武装方面说，那些沙特武装人员的收押场所将在一处秘密地点，以“保护他们免受沙特空袭”。

胡塞武装一名发言人说，最新攻势显示，“如果沙特继续侵略也门”，这一反政府武装“有能力攻击沙特更多地区”。

近年来，胡塞武装逐渐增加对沙特南部地区的无人机和导弹袭击。沙特国家石油公司两处设施14日遇袭，胡塞武装宣称发动袭击。

只是，沙特和美国方面认为胡塞武装不具备打击沙特石油设施的能力，指认伊朗参与袭击，遭到伊朗方面否认。

联合国驻也门人道事务协调员莉丝·格兰德25日说，也门冲突今年以来致使700多名平民死亡、大约1600人受伤。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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