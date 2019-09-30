英国“脱欧”迎摊牌时刻 政府和议会“各有动作”

就脱离欧洲联盟事宜，英国政府和反对党下周将推进各自策略，“脱欧”可能迎来摊牌时刻。

消息人士28日披露，政府打算在执政党保守党下周年会后向欧盟正式递交打破“脱欧”僵局的设想法律文本，为双方重新达成“脱欧”协议争取时间。而多个反对党则酝酿下周启动弹劾首相鲍里斯·约翰逊的程序，以避免政府拒绝延期“脱欧”。

【政府亮方案】

消息人士28日披露，英国政府将在设想法律文本中就英国北爱尔兰地区与爱尔兰间“硬边界”问题提出具体解决方案，在保守党年会10月2日结束后递交欧盟，以便让欧盟其他成员国领导人在10月17日至18日的欧盟峰会之前有时间审阅。

英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利28日告诉英国《泰晤士报》，政府将在保守党年会后“数天内”与欧盟共享设想法律文本。

“硬边界”指“脱欧”后英欧在北爱与爱尔兰间的唯一陆地边界地带恢复实体海关和边防检查设施等，是阻挠英国顺利“脱欧”的主要障碍。为避免恢复“硬边界”，现有英欧“脱欧”协议中“备份安排”要求，英国在找不到更好的避免“硬边界”解决方案前留在关税同盟，遵循部分统一市场规则。

受制于“备份安排”，“脱欧”协议难获英国议会批准，继而无法生效，同时让英国“无协议脱欧”的可能性日益增加。

英国首相约翰逊因而希望取消“备份安排”，以其他技术性方案替代，与欧盟达成一份新“脱欧”协议。但欧盟坚称英方迄今提出的替代方案可行性不足。

按照彭博社的说法，尽管双方谈判立场仍有不小距离，双方谈判代表十分关切日益临近的10月31日“脱欧”期限，且欧盟不愿“脱欧”变“拖欧”。欧盟其他27国先前已两度同意英国延期“脱欧”。

另据要求匿名的外交人员28日向美国“嗡嗡喂”新闻网站披露，德国总理安格拉·默克尔同意“脱欧”再次延期的唯一前提是，英国明确宣布解散议会、提前选举需要时间。

【议会要弹劾】

约翰逊决意带领英国如期“脱欧”，但英国国内不少人不希望英国届时“无协议脱欧”，因而力推“脱欧”再次延期。

英国府院先前数次交锋，结果保守党政府丧失议会下院多数，让议会休会的尝试也告失败，议会还通过了阻止“无协议脱欧”法案。

由最大反对党工党籍下院议员希拉里·本发起的法案要求约翰逊要么10月19日以前达成新“脱欧”协议，要么致信欧盟申请“脱欧”延期。“本法案”本月初生效。不过，政府先前多次强调有信心合理规避“本法案”，从而继续推进如期“脱欧”。

为杜绝英国10月31日“无协议脱欧”，英国威尔士民族党、苏格兰民族党和绿党等多个反对党准备联手弹劾约翰逊，理由是约翰逊决定让议会休会“行为严重不当”以及政府可能企图违反“本法案”。

英国《星期日泰晤士报》29日报道，威尔士民族党起草的弹劾动议最早可能下周提交议会下院审议，内容包括组建议员委员会，研究议会可以动用的追责机制，包括弹劾。议员委员会将在“本法案”设定的10月19日期限之后发布报告。

如果弹劾动议获表决通过，约翰逊可能面临诉讼。英国议会下院1848年后从来没有动用类似弹劾程序。

威尔士民族党议会领袖莉兹·萨维尔－罗伯茨29日在《星期日泰晤士报》上发表文章，说弹劾首相的想法似乎“不同寻常”，但她“已向反对党领袖明确，约翰逊因非法让议会休会不能免于责罚”。

罗伯茨说，反对党和议会下院官员正讨论多项动议，包括探寻弹劾约翰逊的可能性以及给首相降薪、剥夺他的下院议员身份。

工党和另外一个反对党自由民主党对弹劾动议持“开放态度”。两党定于30日会商弹劾等选项。

另据苏格兰民族党议会下院副领袖斯图尔特·霍西28日向英国广播公司披露，阻止约翰逊带领英国“无协议脱欧”的唯一可行策略是发起对政府的不信任投票。霍西暗示，不信任投票可能最早30日或10月1日举行。

发起不信任投票旨在让看守政府首相取代约翰逊，向欧盟申请“脱欧”小幅延期并提前选举。但各反对党就是否支持工党党首杰里米·科尔宾出任看守首相没有完全达成一致。

霍西承认，不信任投票成功的关键是全部反对党以及先前“反水”的20多名前保守党籍议员团结一致，否则约翰逊反而可能趁机实现如期“脱欧”。英国广播公司报道，如果政府输掉不信任投票，议会下院有14天另组政府。但如果新组建政府无法获得议会下院多数成员支持，可能触发提前选举。

英国《星期日邮报》报道，议会寻求“脱欧”延期的另一种方法是赋权下院议长约翰·伯科，让他绕过首相直接向欧盟申请“脱欧”延期。（海洋）（新华社专特稿）

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