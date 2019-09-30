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叙利亚要求美国和土耳其立刻从叙撤军

2019年09月30日08:33  来源：新华网
 

　　叙利亚副总理兼外交部长瓦利德·穆阿利姆28日要求美国和土耳其立刻从叙利亚撤军。就联合国当天发布的叙利亚宪法委员会运行机制文件，他强调推进宪法委员会工作不应设定“时间表”并反对“外部干涉”。

　　【“立刻撤出”】

　　穆阿利姆当天在第74届联合国大会一般性辩论发言时说，美国和土耳其军队“是在侵占我们的领土，必须立刻撤出”，否则叙方有权在国际法框架下“采取反制措施”。

　　路透社报道，以打击极端组织“伊斯兰国”为由，美国现阶段在叙利亚驻军大约1000人；土耳其在叙利亚北部设有军事观察点并多次越境打击“伊斯兰国”和美方所支持的叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

　　穆阿利姆说，“美国和土耳其在叙利亚北部的军事存在不合法”，两国在叙利亚设立“安全区”违反《联合国宪章》。

　　美国和土耳其8月7日就在叙利亚东北部设立“安全区”达成一致，土方打算在“安全区”安置大约100万叙利亚难民。土耳其境内现有大约360万叙利亚难民。美土军队本月两次在“安全区”联合巡逻，双方派遣装甲车队、直升机和无人机执行任务。

　　叙利亚反对设立“安全区”，认定这一行径侵犯叙利亚主权和领土完整。

　　【“不需时限”】

　　联合国28日发布叙利亚宪法委员会权限和核心程序规则，规定宪法委员会既可以修改当前宪法，也可以起草一部新宪法。一旦完成宪法修改或起草，叙利亚将在联合国监督下举行“自由、公正的选举”。

　　依据这份文件，联合国秘书长叙利亚问题特使吉尔·彼得森10月30日将在瑞士日内瓦召集叙利亚宪法委员会第一次会议。

　　穆阿利姆说，宪法委员会不应受到任何最后期限或时间表的限制。

　　他强调，叙利亚宪法委员会运行“必须独立”，“整个进程应由叙利亚人所有、叙利亚人主导”，叙利亚人有权决定国家未来；叙方反对“外部干涉”，反对预设“先决条件”。

　　经联合国协调，叙利亚政府和反对派本月23日就宪法委员会权限和核心程序规则达成一致，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯随后在纽约联合国总部宣布叙利亚宪法委员会成立。宪法委员会由150名成员组成，50名由叙利亚政府提名，50名由反对派提名，外加50名民间代表。（席玥）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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