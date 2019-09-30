获伊朗释放的英国油轮“史丹纳帝国”号停靠迪拜

获伊朗释放的英国油轮28日停靠阿拉伯联合酋长国迪拜一座港口。

“史丹纳帝国”号油轮27日驶离伊朗。路透社报道，油轮停泊在迪拜拉希德港。

油轮运营方瑞典斯特纳布尔克公司首席执行官埃里克·霍内尔当天早些时候告诉路透社，油轮“正靠近迪拜码头”。

“史丹纳帝国”号原有18名印度籍船员、3名俄罗斯籍船员、1名拉脱维亚籍船员和1名菲律宾籍船员。伊朗本月早些时候释放其中7名船员。斯特纳布尔克公司说，剩余16名船员仍在油轮上，“船长已经告诉我们，大家都健康”。船员们将在迪拜接受健康检查，然后回家与家人团聚。

英国海外领地直布罗陀当局7月4日在英国海军协助下扣押悬挂巴拿马旗、装载伊朗原油的“格蕾丝一号”油轮，指认它违反欧洲联盟制裁规定，向叙利亚运送原油。伊朗否认这一指认。

伊朗伊斯兰革命卫队7月19日以涉嫌违反国际海事法为由，扣押英国油轮“史丹纳帝国”号。伊朗方面说，伊方处置英国油轮与直布罗陀当局扣押伊朗油轮没有关联。

直布罗陀当局8月15日放行“格蕾丝一号”。伊朗9月27日释放“史丹纳帝国”号。（高冰冰）【新华社微特稿】

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