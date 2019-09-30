否认干涉美国大选 伊朗外长：我们不干涉他国内政

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫28日否认伊朗有意干涉明年美国总统选举。
扎里夫正在美国纽约出席联合国大会。他接受美国全国广播公司(NBC)《与新闻界对话》电视栏目采访时说：“我们对你们（美国）的选举没有偏向”，“我们不干涉他国内政”。
他指认美国针对伊朗发动网络战，例证之一是几年前使用“震网”蠕虫病毒软件攻击伊朗铀浓缩设施。他认定，“发动任何战争都不会有结果”。
美联社报道，不少人认为“震网”病毒由美国和以色列共同开发。
对扎里夫的电视采访定于29日播出，采访文稿由全国广播公司先行发布。（顾梓峄）【新华社微特稿】
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