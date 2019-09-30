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第七届慕尼黑华语电影节开幕

2019年09月30日08:29  来源：新华网
 

　　新华社德国慕尼黑9月29日电（记者朱晟）第七届慕尼黑华语电影节29日在德国南部城市慕尼黑拉开帷幕。本届电影节为期一周，将展映《无名之辈》《一出好戏》《无双》等17部优秀华语影片。

　　本届电影节由慕尼黑孔子学院主办。慕尼黑孔院中方院长缪雨露表示，除了安排致敬经典、人文纪实、艺术院线和佳片速递等展映单元，本届电影节还将举办中德电影人对话讲坛，让中德电影圈同行进行思想碰撞，并与现场观众互动。

　　电影节协办方、中国电影资料馆代表团团长黎涛表示，希望可以借助电影节的契机，让更多德国观众接触到优秀的华语电影。本届电影节适逢新中国成立70周年，中国电影资料馆与慕尼黑孔院共同推出了《“慢慢看”——新中国70年优秀电影海报展》，展出新中国各个时期的优秀海报作品。

　　作为一个非竞赛类影展，慕尼黑华语电影节立足中国文化的海外传播，旨在展现中国当代电影艺术发展，促进中德文化的交流互赏。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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