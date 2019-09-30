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“很自豪有中国这样的好朋友”（我在中国当大使）

——访阿尔巴尼亚驻华大使塞利姆·贝洛尔塔亚

海外网 毛 莉 陈 洋

2019年09月30日08:13  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　阿尔巴尼亚驻华大使塞利姆·贝洛尔塔亚近照。
　　海外网 付勇超摄

 

　　自担任阿尔巴尼亚驻华大使以来，塞利姆·贝洛尔塔亚在中国两年多了，他最大的感受是“愉快”。对很多阿尔巴尼亚人来说，中国，这个与阿尔巴尼亚有70年建交史的国家，是“家”一样的地方。近日，在接受人民日报海外网专访时，贝洛尔塔亚表达了对于推动两国关系向前发展的强烈愿望。

　　

　　“所有日用品都来自中国”

　　在贝洛尔塔亚看来，在新中国迎来70华诞、阿中建交70周年的特殊时间节点，“我们尤其需要重温历史”。

　　贝洛尔塔亚对两国兄弟情的追溯，正是从70年前开始。“新中国成立53天后，阿尔巴尼亚就与中国建立了外交关系。我们非常自豪能够成为与中国建交的第一批国家。”

　　1961年苏联与阿尔巴尼亚断交、终止一切援助后，中国在长达20多年里对阿尔巴尼亚进行了全方位的援助。对包括贝洛尔塔亚在内的许多阿尔巴尼亚人来说，20世纪60-70年代阿中非同寻常的友好关系，并不是抽象的外交词汇，而是可感可触的活生生的现实。“我还记得那时候吃过的中国熊猫牌乳制品。”贝洛尔塔亚回忆说：“当时阿尔巴尼亚人用的钢笔、墨水、彩色铅笔、绘画颜料、指甲刀等几乎所有日用品都来自中国。”

　　中国元素不仅深植于普通阿尔巴尼亚人的日常生活，也在阿尔巴尼亚的工业化进程中发挥了重要作用。在中国的援建下，一座座钢铁厂、化工厂、纺织厂、水电站在阿尔巴尼亚拔地而起，6000多名中国专家和工程技术人员远赴阿尔巴尼亚工作。“中国技术专家与阿尔巴尼亚人共同工作，在相互配合中形成了特殊的默契。”贝洛尔塔亚说。

　　在中国不遗余力援助阿尔巴尼亚的同时，阿尔巴尼亚也在国际风云变幻中坚定地与中国站在一起。

　　回顾两国相互扶持的动人故事，贝洛尔塔亚感慨万千：“历史给两国延续友谊留下了极为珍贵的遗产。”

　　“喜欢中国人，爱过中国节”

　　穿越70年风风雨雨，两国传统友谊的温暖光芒始终照射在两国人民心中。贝洛尔塔亚对此感触颇深。他说，阿尔巴尼亚人对中国有特殊好感，把中国人当自己人。“如果你说自己是中国人，很多阿尔巴尼亚人会高兴地说，‘我的中国兄弟，来，坐这儿，我们喝一杯！’”

　　阿尔巴尼亚人喜欢中国人，也爱过中国节。贝洛尔塔亚说，中国春节在阿尔巴尼亚非常热闹，而且很有可能是欧洲国家中最热闹的，很多阿尔巴尼亚人都会去感受中国的节日气氛。2018年贝洛尔塔亚就在阿尔巴尼亚首都地拉那过了一次春节，“我们在地拉那最大的广场举行庆祝活动，那热闹劲儿让我感觉回到了中国。”

　　通过两年多在中国的生活，贝洛尔塔亚还深切地感受到，中国人对阿尔巴尼亚人同样怀有亲近感。“我去过中国17个省，所到之处都有阿尔巴尼亚人的好朋友。”贝洛尔塔亚表示，对上了年纪的中国人来说，阿中之间的兄弟情依旧浓厚；对中国年轻人来说，只要他们到过阿尔巴尼亚、接触过阿尔巴尼亚人，也一定会对阿尔巴尼亚人的格外友善感到好奇，进而触发他们去了解那段历史。贝洛尔塔亚深信，今天的阿中合作能够从历史中汲取前行的力量。

　　“所有人都想和中国合作”

　　谈到如何在建交70年的新起点上推动阿中关系发展时，贝洛尔塔亚说，两国关系的发展要与时俱进。他举例说，“一带一路”倡议、中国-中东欧“17+1”合作机制等新框架都为阿中关系发展提供了新契机。

　　在担任驻华大使前，贝洛尔塔亚长期从事阿尔巴尼亚对外经贸合作相关工作，他深知今天中国在世界经济中的分量，“所有人都想和中国合作”。贝洛尔塔亚尤为希望阿中两国抓住新机遇，推动经贸合作迈上一个大台阶。

　　事实上，近年来阿中经贸合作已经取得了不小进展，贝洛尔塔亚特别谈到了地拉那国际机场的例子。自2016年引进中国投资后，地拉那国际机场客流量增长50%，成为欧洲客流量增长最快的机场之一。“我们很高兴有中国公司到阿尔巴尼亚投资！”贝洛尔塔亚说。

　　为吸引越来越多的中方投资，贝洛尔塔亚透露，他建议阿尔巴尼亚政府为中国“量身定制”引资政策，“中国有自己的特点，我们需要知道这些特点，才能更好地与中国合作。”与此同时，贝洛尔塔亚也希望中方为阿尔巴尼亚葡萄酒、橄榄油等产品进入中国市场创造更多有利条件。

　　谈及两国合作，贝洛尔塔亚言之殷殷、情之切切，令人印象深刻。在采访最后，贝洛尔塔亚送上对新中国成立70周年的美好祝福：“我们很荣幸看到70年来中国的成功与繁荣，很自豪能有一个像中国这样的好朋友！”

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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