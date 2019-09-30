印度暴雨致80余人死亡 医院被淹病房进水变小河

海外网9月29日电在过去四天，印度比哈尔邦和北方邦多地降雨量超过常年平均水平，至少有86人丧生，暴雨还导致印度北部的许多火车和航班取消。

图源：印度时报

据印度时报报道，在北方邦东部的大多数地区和比哈尔邦部分地区（包括巴特那），当地气象局发布了红色警报，表明可能有暴雨或特大暴雨。

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印度国家灾难响应部队的三支队伍已经部署在巴特那市中，预计更多救援队将在晚些时候到达。气象办公室预测，在比哈尔邦首府巴特那，暴雨将持续到9月30号。

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据报道，几所公立医院，包括巴特那最大的医院纳兰达医学院（Nalanda Medical College and Hospital）都被洪水淹没。社交媒体上的视频显示，病人坐在进水病房的床上。

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市民抱怨说，自最近两天以来就没有电力供应。学校也在30号前都进行停课。

巴特那的洪水灾情是前所未有的，当地人称，由于商店关门，他们无法购买基本的生活必需品。

来自比哈尔邦（Bihar）的演员Manoj Bajpayee在Twitter上表达了对家乡灾情的关心。“希望你们所有人都平安！！！”

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星期六，比哈尔邦首席部长尼蒂什·库马尔（Nitish Kumar）与有关官员举行了视频会议，并指示立即进行救济工作。

北方邦首席部长约吉·阿迪亚尼亚特（Yogi Adityanath）也已指示采取一切措施，向受灾者立即提供救济，对遇难者家属每人赔偿40万卢比（约合5800美元）。（海外网 包睿一）

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