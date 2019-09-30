中国赴南苏丹（瓦乌）维和部队官兵全部回国

9月29日下午，中国第九批赴南苏丹维和工兵分队第二梯队138名维和官兵乘坐军机抵达郑州某机场。 李方圆 摄

中新网郑州9月30日电 (贾方文 杨会省)9月29日下午，随着中国第九批赴南苏丹维和工兵分队第二梯队138名维和官兵乘坐军机抵达郑州某机场，我第九批赴南苏丹维和工兵分队268名官兵圆满完成维和任务，全部凯旋。

中国第九批赴南苏丹维和工兵分队以陆军第83集团军某旅加强警卫力量组成，于去年9月中下旬部署至任务区。

部署至任务区以来，官兵克服安全形势严峻等困难，出动兵力13500余人次，动用车辆机械4600多台次，高标准完成南苏丹重要补给线道路整修等140余项急难险重任务，修筑道路近700公里、加固修筑围墙3500余米、平整场地10000余平方米，展示了中国军人过硬的专业素质和顽强的意志品格。

据了解，中国第九批赴南苏丹维和工兵分队268名官兵全部被联合国授予“和平荣誉勋章”，联南苏团以及西战区为分队颁发了集体和个人嘉奖令，以表彰他们为联合国和当地群众作出的突出贡献。(完)

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