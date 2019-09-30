中国藏文化交流团访问瑞典

新华社斯德哥尔摩9月27日电 由国务院新闻办组织、中国藏学研究中心历史研究所所长张云任团长的中国藏文化交流团25日至26日访问瑞典。访问期间，交流团会见了瑞典外交部官员，与瑞典安全与发展政策研究所学者进行了研讨，并与斯德哥尔摩大学学者进行了座谈。

在会见瑞典外交部官员时，张云表示，今年是西藏民主改革60周年，西藏的民主改革不仅是中国，也是世界人权发展史上的重要一页。瑞典能成为今天这样发达的国家，是长期不断发展的结果，中国也在不断发展进步，不仅经济发展取得了举世瞩目的成就，包括人权在内的各方面也在不断发展。他强调，中国仍是发展中国家，西藏又是国内发展相对滞后的地区，对于西藏人民来说，发展权是当下最重要的人权。各国历史背景、文化传统、人口数量、实际国情各不相同，讨论人权不应脱离历史背景和现实情况。

瑞典外交部亚太司东亚处处长贝里科维斯特表示，交流团从历史与现实相结合的角度介绍西藏的人权发展很有意义。

关于传统文化保护、宗教信仰自由等问题，张云表示，西藏的传统文化保护取得了巨大成就，宗教信仰自由有法律保障，希望西方政府和媒体多关注中国西藏人权发展的整体情况，而非抓住个别案例不放，更不应以个案来否定西藏各个方面的巨大成就。

在与瑞典安全与发展政策研究所学者进行研讨时，双方主要就宗教本土化的问题进行了探讨。张云表示，从历史上看，宗教的本土化对于宗教融入社会、实现自身发展十分重要。如果宗教与当地的社会、经济、文化、价值观相背离，就会引发社会问题。

研究所学者埃利克·伊萨克森表示赞同。他说，宗教应该不断地现代化、与时代相适应，才能更好地服务社会。

在与斯德哥尔摩大学学者座谈时，张云介绍了民主改革以来西藏经济社会发展取得的成就，重点介绍了藏语言、藏文化的传承、保护与发展。他表示，民主改革60年来，当地人民的生活发生了翻天覆地的变化，西藏地区公民受教育人口比例从百分之五提高到百分之百，平均寿命也从35.5岁提高至预期寿命70.6岁。他强调，看待西藏的发展，应该结合中国的实际情况来看，否则很容易产生误解。

瑞典是交流团访问的最后一站。此前，交流团刚结束对丹麦和芬兰的访问。

《 人民日报 》（ 2019年09月30日 11 版）

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