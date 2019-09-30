谱写新时代中国壮丽凯歌 推动构建人类命运共同体

新华社北京9月29日电 综合新华社驻外记者报道：中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式29日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。

国际人士对此高度关注、积极评价，认为这一重要讲话将鼓舞中国共产党和中国各族人民像英雄模范那样坚守和奋斗，谱写新时代人民共和国的壮丽凯歌。他们同时认为，讲话还表达了对中国人民的老朋友、好朋友为中国发展所作贡献的衷心感谢，展现了中国同世界各国人民一道推动构建人类命运共同体的美好愿景。

“俄罗斯之声”电台亚洲问题专家亚历山大·泽连科夫对新华社记者说，来自中国各行各业的杰出代表今天获颁国家勋章和国家荣誉称号，说明中国高度重视全社会的发展和进步。习近平主席在颁授仪式上的重要讲话传达了一个朴实而正确的观念：伟大出自平凡，平凡造就伟大。这说明在任何平凡岗位上为国家和人民幸福辛勤工作的劳动者，都可以为国家作出伟大的贡献。

泰国国家发展管理学院传媒和管理创新研究生院教师提拉第·板腾说，对英雄模范进行表彰，弘扬他们的事迹，能起到引领社会积极向上的作用。正如习近平主席所说，一切平凡的人都可以获得不平凡的人生，一切平凡的工作都可以创造不平凡的成就。这对于激励中国人民为了民族复兴而努力奋斗具有积极意义。

卡塔尔萨克控股集团公司副总裁阿卜杜拉赫曼·纳贾尔表示，习近平主席在颁授仪式上发表的重要讲话，是对中国人民热爱工作、尊重英雄良好风气的弘扬，更是激励中国人民在已经获得的成就面前不自满，继续努力为国家发展贡献力量。

厄瓜多尔外交部规划和战略管理总协调员、前驻华大使何塞·博尔哈表示，自己曾在中国工作过5年，深知中国人民勤劳勇敢、崇尚英雄。他看到，中国人民正在为实现自己的梦想而奋斗，中国取得的成就赢得世界的钦佩和尊重。

阿曼卡布斯大学历史系教授穆罕默德·本·萨阿德·马哈茂德说，习近平主席颁授勋章奖章并发表重要讲话，激励中国人民致力于国家建设，同时体现了中国维护世界和平、推动各国共同发展的胸怀。

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯说，习近平主席向国际友人颁授友谊勋章表明了中国维护世界和平、促进世界共同发展的决心。法国前总理让—皮埃尔·拉法兰一直致力于促进法中友谊，他获得友谊勋章实至名归。

坦桑尼亚前外长伯纳德·门贝说，中国授予坦桑尼亚前总理萨利姆·艾哈迈德·萨利姆友谊勋章，不论是对萨利姆本人，还是对全体坦桑尼亚人民而言，都是至高无上的荣誉。

俄罗斯俄中友好协会中央理事会成员柳德米拉·马岑科说，习近平主席向俄中友协第一副主席加林娜·维尼阿米诺夫娜·库利科娃颁授友谊勋章充分说明，中方赞赏俄中友协和库利科娃在加强俄中民间外交、促进两国关系发展方面所作贡献。

乌克兰基辅国立语言大学、汉学家丹尼斯·梅兹柳克认为，给外国友人颁发友谊勋章表明中国在国际上的地位和作用日益凸显。正如习近平主席在讲话中提到的，推动构建人类命运共同体，让我们这个星球越来越美好。这一理念将在经济、文化和人道主义方面给世界带来福利。

智利安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔在接受新华社记者采访时说，习近平主席在讲话中提到，推动构建人类命运共同体，让我们这个星球越来越美好，这是一个非常重要的理念，拉中人民将在未来更好地应对共同面临的挑战。

巴基斯坦巴中友好协会秘书长阿里·纳瓦兹·吉拉尼说，习近平主席在讲话中鼓舞中国人民继续奋斗，感谢外国友人，并表示中国人民愿同世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体。未来，中国必将赢得更多的支持与友谊，因为中国正在与世界分享自己的发展与繁荣。

（参与记者：栾海、杨舟、明大军、杨元勇、郝云甫、徐永春、高竹、李东旭、尹南、刘天）

《 人民日报 》（ 2019年09月30日 05 版）

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