王毅出席纪念中俄建交70周年档案文献展开幕式

据新华社北京9月29日电 （记者温馨、马卓言）国务委员兼外交部长王毅29日在外交部同俄罗斯驻华大使杰尼索夫共同出席纪念中俄建交70周年档案文献展开幕式。
王毅表示，我们即将迎来新中国成立70周年华诞。今天，我们举办中俄建交70周年档案文献展，纪念的是一份特殊的友谊、一段难忘的历程、一种新型的关系、一份共同的责任。面对当今充满不稳定、不确定性的国际形势，中俄双方应进一步加强协调配合，承担起维护多边主义、捍卫联合国宪章宗旨的共同职责。
王毅表示，在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系达到历史最好水平。今年6月，两国元首着重宣布，要发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。我们将开启中俄关系全新的篇章。
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