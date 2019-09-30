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刘鹤将率团赴美举行第十三轮中美经贸高级别磋商

2019年09月30日05:24  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京9月29日电  （记者于佳欣、陈炜伟）商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文9月29日表示，国庆节后的一周，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，将率团赴华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。

　　王受文在庆祝新中国成立70周年活动新闻发布会上作出上述表示。他说，前不久，双方经贸团队在华盛顿举行了副部级磋商，就共同关心的经贸问题进行了建设性的讨论，也就第十三轮经贸高级别磋商的具体安排交换了意见。中方对谈判的立场是一贯的、明确的，中方的原则已多次强调。双方应按照相互尊重、平等互利的原则，通过平等对话，找到解决问题的办法。这符合两国和两国人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月30日 04 版）
(责编：李枫、曹昆)
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