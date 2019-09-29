综合消息：称赞中国发展成就 期盼加深友好合作——联合国和多国政要热烈祝贺新中国成立70周年

新华社北京9月29日电 综合新华社驻外记者报道：近日，联合国和多国政要在出席中国驻外使领馆国庆招待会时致辞，并通过发表贺辞和声明等方式，对新中国成立70周年表示热烈祝贺。

中国常驻联合国代表团近日举行国庆招待会，联合国秘书长古特雷斯发来贺辞说，中国是联合国事业的坚定支持者和主要参与者，也是国际合作和多边主义的支柱，发挥着核心作用。他感谢中方坚定支持联合国，共同应对在和平与安全、人权、发展领域的全球性挑战，并祝福中国取得更大成就。

捷克总统泽曼在中国驻捷克使馆举行的招待会上表示，他积极支持发展对华关系，希望未来捷中两国加强友谊，推动两国在经贸、文化、体育等各领域的合作持续向前发展。

蒙古国国家大呼拉尔（议会）主席赞丹沙塔尔表示，70年来，中国取得了举世瞩目的伟大成就。近年来蒙中两国关系发展迅速，两国人民也从中获得了实实在在的收益。他还对中国为蒙古国经济社会发展和人民生活改善提供的帮助表示感谢。

波黑主席团塞尔维亚族成员多迪克表示，70年来，中国在经济社会发展上取得了巨大成就。中国已成为世界上经济实力最强的国家之一，是国际舞台上维护和促进和平稳定必不可少的力量。他还对中国为西巴尔干地区各民族提供的帮助和支持表示感谢。

美国国务卿蓬佩奥发表声明，祝贺中国迎来国庆节。他说，在中国欢庆国庆节之际，他代表美国人民向中国人民表示祝贺。美国祝福中国人民在未来一年喜乐、健康、和平而富足。

朝鲜劳动党中央政治局常委、朝鲜国务委员会副委员长、党中央副委员长朴凤柱表示，70年来，在中国共产党的英明领导下，中国人民不断开拓未来，奋勇前进，在政治、经济、文化、科技等各个领域取得了举世瞩目的成就，中国的国际地位日益提高，我们对兄弟的中国人民取得的辉煌成就感到由衷高兴。朝方今后也将继续与中国同志一道，在社会主义的道路上，为继承和发展好朝中友谊和迎接更加辉煌灿烂的未来而不懈努力。

越共中央政治局委员、副总理王庭惠表示，70年来，在中国共产党领导下，中国在经济发展方面取得了巨大成就，人民生活水平日益提高，中国的国际地位和影响力不断提升。希望在双方共同努力下，越南和中国的传统友谊不断得到巩固，两国人民的相互了解和信任日益深化，越中全面战略合作伙伴关系继续健康积极发展。

厄瓜多尔副总统松嫩霍尔茨纳表示，70年来中国走过了不平凡的道路，在科学技术、社会福利、文化教育等领域取得了突飞猛进的进步。包括厄瓜多尔在内的广大发展中国家在许多方面都应向中国学习。未来厄方愿大力推动厄中友好合作进一步拓展深化。

亚美尼亚副总理阿维尼扬表示，70年来，中国国家建设事业取得伟大成就，开创了富有中国特色的经济社会发展模式。亚美尼亚视中国为重要合作伙伴，愿广泛积极参与“一带一路”建设，继续扩大和深化亚中友好关系和互利合作。

阿富汗第一副首席执行官穆罕默德·汗高度赞赏中国取得的伟大发展成就。他表示，阿方感谢中方长期以来在经济、文化、能力建设等各领域提供的大力支持和帮助。阿方愿与中方继续深化两国关系，加深两国人民之间的友谊。

叙利亚副总理兼外长穆阿利姆表示，70年来，中国在经济发展等领域取得了出色成就，中国人民为人类文明发展做出了贡献。叙利亚期待进一步加深与中国在各领域的合作，推动两国关系进一步发展。

白俄罗斯总统办公厅副主任斯诺普科夫在出席中国驻白俄罗斯大使馆举行的国庆招待会上说，70年来，在中国共产党的领导下，勤劳的中国人民取得了巨大的经济社会发展成就。白方对中华人民共和国即将迎来70周年华诞表示热烈祝贺，愿与中国继续深化各领域合作，与中方一道共同将“一带一路”打造成各国的共同繁荣之路。（参与记者：杨晓红、李铭、阿斯钢、江亚平、程大雨、陶军、王迪、陈鑫、邹德路、郑一晗、汪健、郝云甫、张修智、林远、魏忠杰、李佳、刘晨、刘品然）

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