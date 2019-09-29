波兰弗罗茨瓦夫大学举办“孔子学院日”活动

人民网弗罗茨瓦夫9月28日电（记者于洋）一年一度的弗罗茨瓦夫大学孔子学院日活动28日上午在弗罗茨瓦夫国家博物馆举行，当地市民带来了一次别开生面的视听盛宴和中国文化体验，并拉开了当地庆祝中波建交70周年系列活动的序幕。

弗罗茨瓦夫大学孔子学院外方院长Go?ciwit Malinowski 在致辞中表示，弗罗茨瓦夫大学孔子学院建院以来，不仅为汉语学习者提供了学习汉语和展示风采的机会，更为波兰民众搭建了近距离接触中国文化的平台。“孔子学院日”设立的目的是纪念中国古代著名思想家、教育家孔子。希望今后有更多的波兰民众参与到孔子学院丰富多彩的文化活动中来。

孔子学院的师生们精心准备了精彩的节目，为观众带来了一场视觉盛宴。气势磅礴的古筝曲《战台风》与英文金曲《My heart will go on》相继奏响，西方经典旋律与东方传统乐器的完美融合，赢得观众阵阵掌声。赏识茶具、观赏佳茗、侧耳听泉、敬奉香茗，孔院教师的茶艺表演展示了中国茶文化的魅力。接着，孔院师生分别带来了太极功夫扇、诗歌朗诵及葫芦丝合奏等节目。伴随着波兰著名音乐家肖邦创作的《Walc a-moll》的优美旋律，孔院师生通过中波双语动情演绎了波兰著名女诗人、诺贝尔文学奖得主维斯瓦娃·辛波丝卡的作品——《种种可能》。“但愿人长久，千里共婵娟”悠扬的竹笛与优美的歌声回荡在大厅，传递了阖家团圆的美好祝福。最后，弗罗茨瓦夫大学汉学系二年级学生以暑假前往厦门、北京访学的经历为素材，向在场的波兰民众展示了他们眼中的中国。

在节目表演的间歇，在场波兰观众踊跃参与了太极扇互动、中国文化知识竞赛及快乐汉语课，既学会了简单的汉语问候，又增进了对中国文化的感知体验。此外，本次活动还设置了毽子、国画、书法和京剧脸谱体验坊。国画、书法和京剧脸谱工作坊前也围满了喜爱涂画的波兰小朋友。他们在孔院教师的指导下，感受着东方艺术的乐趣。

此次活动由弗罗茨瓦夫大学孔子学院和弗罗茨瓦夫国家博物馆合作举办。今年是中华人民共和国成立70周年，也是中波建交70周年。在双喜之年举办此次活动，既向当地民众展示了中华传统文化的魅力，也增进了波兰民众对当代中国的了解。

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