刘鹤将率团赴美举行第十三轮中美经贸高级别磋商

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文9月29日在庆祝新中国成立70周年活动新闻发布会上表示，国庆节后的一周，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，将率团赴华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。前不久，双方经贸团队在华盛顿举行了副部级磋商，就共同关心的经贸问题进行了建设性的讨论，也就第十三轮经贸高级别磋商的具体安排交换了意见。中方对谈判的立场是一贯的、明确的，中方的原则已多次强调。双方应按照相互尊重、平等互利的原则，通过平等对话，找到解决问题的办法。这符合两国和两国人民的利益，也符合世界和世界人民的利益。（记者于佳欣、陈炜伟）
【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻 从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】