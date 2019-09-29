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新华时评：让地球村成为共谋发展大舞台

2019年09月29日16:18  来源：新华网
 

　　新华社北京9月29日电 题：让地球村成为共谋发展大舞台

　　新华社记者温馨

　　国务院新闻办27日发布的《新时代的中国与世界》白皮书指出，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，让人民过上安宁富足的生活，是各国人民孜孜以求的共同梦想。

　　放眼世界，经济全球化大潮滚滚向前，生活在同一地球村的人们，命运从未像今天这样紧密相连，也从未像今天这样面临众多共同挑战。面对“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，世界听到了来自中国的方案——构建人类命运共同体。

　　针对单边主义肆虐、逆全球化思潮泛起，中国高举多边主义、全球化旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系，秉持共商共建共享原则，促进各国在多边合作机制下实现互利共赢。

　　针对“文明冲突论”“文明优越论”甚嚣尘上，中国深化同各国友好合作，坚持平等相待、互学互鉴、对话协商、开放包容，勾勒出各国文明兼容并蓄、和谐共生的美好蓝图。

　　独行快，众行远。随着推动构建新型国际关系、正确义利观、新安全观、全球治理观、文明观等一系列国际关系新理念新思想的提出，构建人类命运共同体这份超越民族、国家和意识形态的中国方案，已经多次被写入联合国决议，得到国际社会的积极响应。

　　大道至简。中国在创新和丰富全球治理理念的同时，也为世界提供更多公共产品。作为构建人类命运共同体的实践平台，“一带一路”将众多国家的命运紧密联系在一起，成为促进世界和平与发展的桥梁和纽带。

　　世界命运握在各国人民手中，人类前途系于各国人民的抉择。新时代的中国将继续敞开大门，融入世界经济发展潮流，也将尽己所能向面临困境的人们伸出援手，让人类赖以生存的地球家园成为共谋发展、共赢共享的大舞台。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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