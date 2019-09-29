中国（埃及）贸易博览会力促双边经贸往来

新华社开罗9月29日电（记者吴丹妮 玛利亚姆）第六届中国（埃及）贸易博览会28日在埃及首都开罗国际展览中心开幕，来自浙江、福建、河南、山东等11个省市的195家中国外贸企业将与来自埃及、沙特阿拉伯、黎巴嫩等国的上千名采购商洽谈合作。

中国驻埃及大使廖力强在开幕式致辞中说，近年来，埃及政府大力实施经济和社会改革，埃及“2030愿景”“苏伊士运河走廊开发”等发展战略有序推进，新投资法等一系列开放举措落地实施，市场活力和发展潜力显著提升，为中埃两国在“一带一路”框架下加强战略对接、推进务实合作提供了新的历史机遇。

埃及开罗商会秘书长哈立德·穆斯塔法告诉记者，在埃及商界，注册参加中国（埃及）贸易博览会已成“潮流”，希望有更多中国的行业龙头企业到埃及投资。

据悉，为更好促进中国企业与海外采购商对接，今年博览会加大了对埃及及周边国家采购商的邀约力度，增设贸易配对区、专业翻译等方便双方直接沟通。

本届博览会由浙江省杭州市人民政府主办，为期三天，展区面积达8200平方米，展示家电电子、纺织服饰、工业机械、建材、电力能源、食品等领域的优质中国商品。

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