巴西影片《抚慰》摘得圣塞巴斯蒂安电影节最高奖

新华社马德里9月28日电（谢宇智）为期9天的第67届西班牙圣塞巴斯蒂安电影节28日落下帷幕。巴西电影《抚慰》摘得最佳影片金贝壳奖。

在当晚举行的颁奖仪式上，由美国导演帕克斯顿·温特斯执导的电影《抚慰》成为最大赢家，不仅拿下了金贝壳奖和最佳摄影奖，男主角布卡沙·克本格勒也摘得最佳男演员银贝壳奖。这部电影以巴西奥运会后里约热内卢贫民窟的暴力和混乱为背景，讲述了一名刚从监狱里出来的父亲希望远离暴力、并修复和自己女儿关系的故事。

最佳女演员银贝壳奖同时颁给了德国影片《试奏》的女主角尼娜·霍斯以及西班牙电影《小偷之女》的女主角格蕾塔·费尔南德斯两名演员。另一部西班牙电影《无尽的战壕》则获得了最佳导演、最佳剧本两大重要奖项。

圣塞巴斯蒂安国际电影节是国际A类电影节，创建于1953年，堪称全世界历史最悠久、最具影响力的电影节之一。

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