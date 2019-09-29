“孔子学院日暨拉脱维亚大学100周年庆典”活动在里加举行

新华社里加9月28日电（记者李德萍）“孔子学院日暨拉脱维亚大学100周年庆典”活动28日在拉脱维亚首都里加举行，师生代表、对华友好人士、媒体代表等近300人出席。

中国驻拉脱维亚大使梁建全发表致辞说，拉脱维亚大学孔子学院迄今已培养5000多名学生，为加强两国文化交流、增进中拉各领域务实合作提供了重要支撑。相信随着中拉关系和各领域务实合作推进，拉脱维亚大学和拉大孔子学院将为促进中拉人文交流与合作发挥更大作用，作出更大贡献。

拉脱维亚大学副校长伊娜·德鲁维耶特说，孔子学院是拉大人文学科的重要组成部分，希望拉大孔子学院越办越好。

活动中，里加34中合唱团演唱了《小小世界》《爱与关怀》两首中文歌曲，赢得了嘉宾的掌声和喝彩。随后，学生们兴致勃勃地参与了文化环节中的运动、手工、书画、汉服体验等活动。

据介绍，拉脱维亚大学是拉脱维亚唯一开设汉语专业的大学，也是拉脱维亚唯一开设孔子学院的大学。拉大孔子学院2011年成立，下设的孔子课堂和汉语教学点有20多个。

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