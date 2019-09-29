菲律宾南部海域发生6.4级地震

新华社马尼拉9月29日电（记者袁梦晨 郑昕）菲律宾南部棉兰老岛东南海域29日上午发生6.4级地震，目前暂无人员伤亡报告。

据菲律宾火山地震研究所的监测结果，地震发生在当地时间10时02分（北京时间10时02分），震中位于棉兰老岛东达沃省东南约130公里处海域，震源深度60公里，震级为6.4级。菲律宾火山地震研究所未发布海啸预警。

菲律宾南部的达沃市、桑托斯将军市和南哥打巴托省等多地有震感。

菲律宾火山地震研究所说，此次地震是构造地震。综合分析预计，此次地震不会造成较大破坏，未来可能还会有余震发生。

菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。

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