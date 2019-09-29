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镜头见证中国伟大变化——法国摄影师格雷瓜尔·戴高乐的中国缘

2019年09月29日13:44  来源：新华网
 

　　新华社巴黎9月29日电 通讯：镜头见证中国伟大变化——法国摄影师格雷瓜尔·戴高乐的中国缘

　　新华社记者 唐霁 徐永春 韩茜

　　“我只见过伯祖父（戴高乐将军）3次，我那时还太小。他是法国总统，因为他，我们家族和中国紧密联系了起来。”

　　在巴黎清凉的夏日里，戴高乐将军的侄孙、法国摄影师格雷瓜尔·戴高乐向记者聊起戴高乐家族与中国交往的珍贵历史。

　　格雷瓜尔的父亲贝尔纳·戴高乐是戴高乐将军的侄子，曾任法中委员会主席，被称为中法友谊“信使”。1964年，中法两国建交伊始决定举行首届法国科技展览会，贝尔纳·戴高乐作为展览会法方负责人率团与会，此后他一直致力于促进两国友好，是中法友谊的推动者和见证者。

　　“我父亲1964年去中国，那个时候我还小，但我知道对父亲来说那是一次极为重要的旅行。父亲从中国带回了许多纪念品、书、照片和他拍的录像，这让我们全家都非常兴奋，此后我们的生活就开始和中国有关。”格雷瓜尔回忆说。

　　祖辈、父辈们对中国的讲述，让孩提时的格雷瓜尔内心充满对中国的向往。“1978年，我结束了在巴基斯坦卡拉奇的公职服务，我有两个月的假期。我想，我已经离中国这么近了，应该去实现童年的梦。”他说。

　　于是，他坐上了从卡拉奇飞往北京的飞机，开始了第一次中国之行。

　　“当时我甚至没想好要去哪里，因为我只听说过北京、上海和广州。但我很幸运，因为从1978年开始，整个中国都是开放的，我开始了探索整个中国的旅程。”

　　对当时的格雷瓜尔来说，中国“是一个全新的世界，一个完全不了解的世界”。“那个时候，路很宽，但汽车很少，人们的主要交通工具是自行车。作为一个外国人，我也加入到自行车大军之中。我在北京结识了不少朋友，我们一起坐火车、轮船，从北京出发，到西安、成都、重庆、武汉、上海、广州……”

　　他被中国人家门前的场景深深吸引：孩子们在路边支起板凳做作业，大人们忙着洗衣服、晾衣服，老人们在下棋、打牌……“在巴黎，人们的街头活动是去咖啡馆。在中国，人们的街头生活要丰富得多，从这里可以了解中国人日常生活的一个侧面。”

　　于是，格雷瓜尔把镜头对准了中国普通民众的日常生活。他说：“我小时候看了很多父亲拍摄的中国上世纪60年代的照片和录像。1978年的中国和1964年的中国在建筑外观上、人们的服饰上、交通方式上没有什么大的不同。但从1978年开始，我每次去中国都能够深切感受到巨大的变化。”

　　“首先是城市的变化，包括建筑、城市的规模都发生了巨大改变。新的机场和火车站和以前完全不一样，已经成为国际国内重要交通枢纽。新的、更舒适的现代化建筑拔地而起。我特别注意到路上的行人，每个人都充满活力，有忙着去上班的，有在旅游、度假的……”格雷瓜尔兴奋地讲述着他2016年在中国看到的一切，而这一切都被他用相机记录下来。

　　“从我所看到的，中国人生活舒适度有很大提高。即使在落后的地区，更多的家庭都拥有了电、水、舒适的住房。在大城市里，商业文化发展非常快。一开始我看到很多的西方品牌、快餐。但现在，我看到大量中国自己品牌的服装、奢侈品、餐饮等，成为城市的主流商业文化。”他感叹道。

　　今年，格雷瓜尔在巴黎举办了《中国：1978—2016年》摄影展，用他38年影像记录展现了中国的伟大巨变。

　　“以前父亲每次从中国回来，都把在中国拍摄的录像放给全家看。以后我将继续举办以中国文化为主题的摄影展，让更多的法国人通过影像了解中国、走进中国。”格雷瓜尔说。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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