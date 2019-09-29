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格奥尔基耶娃：IMF新掌门的四大挑战

2019年09月29日13:35  来源：新华网
 

　　新华社北京9月29日电 （天下人物）格奥尔基耶娃：IMF新掌门的四大挑战

　　新华社记者樊宇 欧阳为

　　国际货币基金组织（IMF）执行董事会近日宣布，世界银行首席执行官、保加利亚经济学家克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃将于10月1日出任IMF总裁，任期5年。

　　格奥尔基耶娃是1944年IMF成立以来首位来自新兴市场经济体的总裁，具有丰富的国际组织任职经验。在当前国际经济金融形势复杂多变的背景下，格奥尔基耶娃将在充满不确定性的世界中，带领IMF迎接多重挑战。

　　履历过硬 坚定支持全球化

　　格奥尔基耶娃1953年出生于保加利亚，拥有经济学博士学位。1993年，她加入世界银行担任环境经济学家，此后凭借优异的表现被任命为世行副行长。2010年起，她先后担任欧盟委员会委员和副主席，2017年回到世行出任首席执行官。

　　格奥尔基耶娃在国际机构工作经验丰富，行事风格干练，口碑良好。IMF前任总裁拉加德确定离任后，精通英语、俄语与法语的格奥尔基耶娃成为IMF新总裁的唯一候选人，并打破了IMF关于总裁人选年龄方面的制度限制。

　　格奥尔基耶娃在当选后发表声明说，全球经济增长形势令人失望，贸易紧张局势持续，债务处于高位。当务之急是帮助各国将危机爆发的风险降至最低，做好应对经济下滑的准备。她希望IMF能更具前瞻性，更加关注成员国的需求。

　　从以往接受媒体采访时表达的观点来看，格奥尔基耶娃是全球化的坚定支持者，并支持包容性增长。她认为，自由贸易促进全球经济增长的这一长期趋势不能被打破，贸易公平性和普惠性也十分重要。

　　担任世行首席执行官期间，格奥尔基耶娃多次到访中国。她高度评价中国改革开放取得的巨大成就，对中国的经济转型和减贫事业成就给予赞赏，并表示愿积极推动世行与中国在“一带一路”建设、优化营商环境等领域加强合作。

　　挑战重重 需率IMF与时俱进

　　计划于10月召开的IMF和世行年会将是格奥尔基耶娃履新后阐释政策主张的重要时刻。她对宏观经济的研判，对全球财经热点问题的看法，以及对IMF未来的构想引人关注。

　　拉加德执掌IMF的8年间，处理过一系列棘手问题，如欧债危机救助计划、推进IMF份额和治理改革等，并在欧美强国和新兴大国之间艰难寻求平衡。分析人士认为，格奥尔基耶娃走马上任后同样面对充满不确定性的世界，短中期将直面以下几个挑战。

　　挑战一：阿根廷政局动荡，或将导致IMF史上最大救助项目前景不明。

　　阿根廷将于10月举行大选，目前反对派领导人费尔南德斯局面占优。IMF2018年与阿根廷政府签署了总额570亿美元的救助协议，一旦政局变动，新政府可能要求与IMF就现有救助计划重新谈判。

　　挑战二：全球经济放缓，IMF需协调各国政策避免负面外溢效应。

　　去年10月以来，IMF已四次下调2019年全球经济增速预测值。7月发布的最新一期《世界经济展望》中，IMF将2019年和2020年全球经济增速预测值分别下调至3.2%和3.5%。作为全球金融政策沟通、协调的重要平台，随着逆全球化趋势抬头，IMF需要坚定推动多边合作，协调多方利益，着眼于成员国的共同关切。

　　挑战三：世界经济格局变动，IMF需与时俱进反映新兴经济体诉求。

　　随着新兴经济体日益成为世界经济增长的重要引擎，国际社会对推动国际治理改革的呼声愈加高涨。IMF的份额调整应反映各国在世界经济中的相对地位，提高有活力的新兴市场和发展中经济体的份额占比。但从以往来看，有关IMF份额和投票权分配的改革，每一步都十分艰难。

　　挑战四：全球经济运行暗藏风险，IMF需准确识别并及时预警。

　　专家认为，IMF希望保持政策影响力，就需要具备适应变化的能力。当前全球债务接近历史最高水平，低利率和负利率蔓延，相关风险不容忽视。新技术日新月异，IMF在适应新技术的同时也需要识别新技术带来的潜在风险。此外，对不平等加剧、气候变化等长期性问题如不及时采取应对措施，世界经济发展也将面临更多不良后果。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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