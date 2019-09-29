南非：没有鲸鱼的“鲸鱼节”

新华社开普敦9月28日电（记者高原）一年一度的“鲸鱼节”9月27日至29日在南非的赫曼努斯小镇举行。然而由于受到人类捕杀、气候变化和食物减少等原因，今年从南极迁徙至南非的鲸鱼大幅减少。活动期间，鲸鱼是“千呼万唤不出来”，游客高兴而来，扫兴而归。

组织方说，在3天时间里，鲸鱼节吸引的游客预计超过8万人。但不少人说，他们从早上日出等到下午日落，也没见到鲸鱼。

赫曼努斯距开普敦约120公里，这里的海湾呈半圆形，延绵数十里。每年9月初至11月底，大批鲸鱼会从南极顺着温暖的洋流来到这里，在赫曼努斯海湾漫游嬉戏，还经常游到岸边。因此赫曼努斯被誉为全球最佳的海岸观鲸点，吸引各国游客慕名前来。

南非海洋生物研究所负责人费尔默伦在接受新华社采访时说，在赫曼努斯海湾出现最多的是南露脊鲸，它们行动缓慢。费尔默伦表示，鲸鱼身躯庞大，但很脆弱，对环境变化非常敏感，极易受到伤害，由于人类大肆捕杀和气候变化等原因，现有13个鲸鱼物种中的7种鲸鱼处于濒危状态中。

费尔默伦说，赫曼努斯海湾鲸鱼大幅减少的另外两个原因是气候变暖导致洋流温度变化，鲸鱼迁徙途中没有足够食物。

此外，不少鲸鱼还死于过往船只的猛烈碰撞、被钓丝缠住、鲸鱼觅食区域来自天然气和石油工程的有毒物质污染等。

不少当地居民对赫曼努斯海湾的鲸鱼不断减少感到担忧，呼吁保护鲸鱼保护环境，因为保护环境也是保护人类自己。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)