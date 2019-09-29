新华社北京9月29日电 特稿：走在通往伟大复兴的康庄大道上——国际人士解析新中国发展70年

新华社记者班威

九月的北京，风和日丽，国庆佳节即将到来，喜庆气氛日渐浓厚。北京展览馆内，“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”正在举行，展览以丰富内容带领人们穿越时光隧道，回顾共和国走过的光辉历程。

中国为什么能？为什么是中国？在新中国成立70周年的重要节点，世界再次将目光聚焦中国和它的建设发展史，细细寻觅蕴藏其中的中国发展密码。

“中国人民创造了奇迹”

翻开整个人类社会史，新中国70年的发展史是极为罕见、极为炫目的一章。

70年间，中国从饱经战乱、一穷二白的国家，成长为举足轻重的世界第二大经济体。中国人民的生活，从贫困到温饱，再到总体小康，并且即将实现全面小康。作为这幕人间奇迹的见证者，许多海外人士赞叹不已。

“我先后到过74个国家，没有一个国家像中国发展这么快、这么好。中国人民创造了奇迹！”美籍华裔刑事鉴识专家李昌钰博士感慨道，“中国的强大不仅为中国人参与世界各领域的竞争与合作增强了信心，也激励和鼓舞着千千万万海外华侨华人。”

“当年我刚去留学时中国还没这么发达，看看现在，很多方面都是世界领先。”观察研究中国多年，土耳其汉学家吉来感受颇深。他说，中国找到了正确的发展方向，一定能到达目的地。中国发展得好，世界就会跟着好。

从1960年首次访华，到2010年再次来访，埃及外交事务委员会主席穆罕默德·穆尼尔·扎赫兰用“难以置信”形容中国的发展成就。扎赫兰说，新中国成立70年来取得了跨越式发展，这得益于中国人民的勤勉努力，也是中国政府善治善政的结果。

巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维也曾多次访问中国。他说：“过去几十年里，中国在中国共产党领导下开创性地将市场经济与社会主义相结合，极大地解放了生产力。我们见证了中国摆脱贫困，并逐渐在空间探索、人工智能、数字经济等领域取得领先。”

柬埔寨首相洪森说，中国的发展壮大是一个伟大的事实，中国在不到世界陆地面积十分之一的土地上，养育了世界约五分之一的人口，这是在中国共产党领导下取得的了不起的成就。除了促进自身发展，中国对地区和世界繁荣也起到重要作用。

“坚持走自己的道路”

时间的标尺，刻录下艰辛与辉煌。探索一条适合自身发展的道路，贯穿70年新中国建设发展的全程。

“中国的发展模式是独一无二的，是适合中国的‘配方’。”巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托说。

“70年来，中国顶住压力，始终坚持走自己的道路。”塞尔维亚人民党总书记约万·帕拉利奇说，70年来，中国所奉行的独立经济政策，以及中国领导人对于未来发展趋势的远见卓识，促成了中国经济长时间的大幅增长。

秘鲁前驻华大使、亚洲问题专家卡普纳伊46年的外交生涯中，有24年是在亚洲度过的。1976年，他首次访华，此后他又多次访华并担任驻华大使。卡普纳伊说，中国不仅解决了人民的温饱问题，而且将全面建成小康社会。中国经济发展的成功经验值得发展中国家借鉴。

古巴国际政治研究中心学者何塞·罗瓦伊纳先后在中国读书、工作近20年，见证了新中国发展的不同阶段。罗瓦伊纳说，新中国的成立，意味着中国从此走上一条独立自主的发展道路。这从根本上改变了世界政治格局。

原德国统一社会党总书记、民主德国国务委员会主席埃贡·克伦茨已访华8次。去年3月，他的著作《我所看到的中国》在德国出版，凝结了他对中国发展的多年观察和思考。克伦茨说，中国的一个重要经验就是充分考虑广大人民的需求。“想想看，这个世界上有多少国家基本消除了贫困，有多少国家并没有那么关注人民的温饱问题，就能明白中国取得的成就是多大了。”

中国方案“改变世界”

相通而共进，开放而共享。面对纷繁复杂的世界，“中国号”巨轮顺应开放融通的时代大潮，高扬互利共赢的风帆，在发展自身的同时，促进与各国增长联动、利益融合，积极推动完善全球治理，为破解人类发展难题提供中国方案。

“我研究中国有半个世纪了，”巴西中国和亚太地区研究所所长塞维里诺·卡布拉尔说，“中国发展道路的正确性已被事实证明，在经济上对世界的贡献毋庸置疑。我们相信一个更加繁荣富强的中国对巴西、对世界都是好事。”

“在保护主义上升、国际形势多变的背景下，中国承诺继续扩大开放，对于站在十字路口的全球经济至关重要。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中国的“一带一路”倡议“正在改变世界”，不仅改善了沿线国家的基础设施，更有助于这些地方减少贫困、迎来新的发展机会。

“中国主张不是空头承诺，而是实实在在的行动。”佩里说。

刚就任联合国大会主席的蒂贾尼·穆罕默德－班迪说，中国在几十年间成功使数亿人摆脱贫困，本身就是对世界的贡献。中国对全球治理贡献越来越大，对全球经济、特别是发展中国家的带动作用也越来越大。

玻利维亚努尔大学国际关系系教授胡安·比达尔感叹道，70年来，在中国共产党领导下，中国从一个落后的农业国逐渐发展成为一个拥有多元化经济和强大科技的国家。中国的经济发展与世界紧密联系在一起，中国已成为经济全球化的重要推动者。

而在土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢看来，中国除了在经济上联通世界，还已成为“国际秩序中和平与稳定的主要倡导者”。他说，中国作为世界第二大经济体和联合国安理会常任理事国，始终坚定恪守对国际社会的承诺。

携手发展，命运与共。70年的历史充分证明，中国是维护世界和平、促进共同发展的坚定力量。站在新的历史起点上，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，将自身发展同世界发展有机统一，奏起中国梦和世界梦的炫丽交响，为建设更美好世界、推动构建人类命运共同体作出更大贡献！（参与记者：梁赛玉、吴丹妮、郑思远、施洋、杨士龙、刘天、蒋超、毛鹏飞、彭桦、石中玉、张国英、朱婉君、任珂、马建国、谢锷、易爱军、陈文仙、吕迎旭、赵焱、陈威华、金晶）

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