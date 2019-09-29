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从输出产品到培训技术——助力印度地铁梦的中国人

2019年09月29日13:28  来源：新华网
 

　　新华社孟买9月29日电 通讯：从输出产品到培训技术——助力印度地铁梦的中国人

　　新华社记者张兴军

　　红灰相间的地铁车厢静静地停放在宽敞高大的仓库里，身穿白色工作服的李运强带领两位年轻的印度员工，对车体由内而外逐项检查：电路、车门、安全锁……雨季的孟买潮湿而闷热，但检查一丝不苟。

　　“自从车体从中国运到孟买以来，这样的检查每天不间断进行，”李运强说，“每次我们都带着印度员工一起，对他们而言每次都是一场现场技术培训。”

　　中车株洲电力机车有限公司（简称“中车株机”）自2010年进入印度市场以来，稳步开拓，从输出地铁车辆产品到培训当地员工技术，本土化进程不断深入。

　　23岁的维诺特·库马尔是一名电工，到印度中车株机才6个多月，就已经爱上了这份工作。

　　“我和同事们照看这两列地铁，每天都过来进行安全检查，以前在别的地铁公司没有这样的机会，”他说，“这是最好的公司，不仅提供工作机会，也培养锻炼技能，我感受到了自己的成长。”

　　印度中车株机项目部技术经理丁慈告诉记者，由于征地难度大，加上担心雨季洪水倒灌，印度地铁往往采用高架方式。

　　“长期地上运行，加上高温高湿及强光照，地铁车厢的基础件容易生锈，橡胶件容易老化。针对这些挑战，公司一方面把提供给印度市场的地铁车厢全改为不锈钢材料，另一方面也改进了日常保养维护的方式，这些变化都将助力印度本土地铁技术的升级。”丁慈说。

　　印度中车株机总经理王金生介绍，公司迄今在印度市场已经获得了三个地铁线项目，分别是新德里古尔冈机场快线、古尔冈机场快线南延线以及新孟买地铁一号线。前两个项目已分别于2012年和2017年投入运营。新孟买地铁一号线的基建目前也已进入尾声，车辆处在移交前的调试、保养阶段。

　　“根据项目实际需要，公司会招聘不同岗位的印度工人，中国工程师的工作重点将放在提供技术支持上，而越来越多的印度工人将参与进来。”王金生说，“由于他们学习的是在世界范围内应用成熟的先进地铁技术，这样的本土化必然给印度带来大批专业技术人员，现在这批工人多年后都可成长为相关领域的技术带头人。”

　　公司印度籍董事阿普尔巴·达尔告诉记者，当前印度正在升级铁路和地铁网络，中国地铁公司的进入一方面带来了物美价廉的地铁产品，另一方面也为印度地铁系统的人才培养提供了国际级的平台与机遇。

　　“‘中国造’的地铁列车即使在印度极端高温的夏季也运行良好，这无疑给当地民众出行带来了便利。更重要的是，随着市场规模扩大，技术操作和工程设计都将越来越多地用到本土人员。以我所在的株机公司为例，未来就计划与当地铁路学校合作，建设人才培训中心，这些都将促进印度地铁乃至铁路行业的技术升级。”阿普尔巴·达尔说。

　　采访结束，丁慈特意告诉记者，由于车辆即将移交，日常安检和动态调试正紧锣密鼓地进行。为确保进度和质量，国内来的工程师们吃住都在项目部。

　　“今年恰逢新中国成立70周年，也是我常驻印度第四个年头，”丁慈说，“新孟买地铁一号线是中车株机在印度市场的又一旗舰项目，我们将用专业、专注的工匠精神，向新中国成立70周年献礼。”

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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