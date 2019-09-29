第二十九届欧洲呼吸学会年会在马德里开幕

新华社马德里9月28日电（记者冯俊伟）为期5天的第二十九届欧洲呼吸学会年会28日在西班牙首都马德里开幕。今年大会的主题是“预防为主”，重点关注戒烟、改善空气质量和接种疫苗等领域。

来自100多个国家和地区的专家、学者、医务人员和行业人士等出席会议，并将围绕肺炎、哮喘等呼吸道疾病的最新研究成果进行交流和探讨。

大会还设立了中欧交流单元，来自中国北京、上海、广东等多地研究机构和医院的代表出席会议。三位中国专家当天在这个单元分别做了报告。其中，上海交通大学医学院附属瑞金医院院长瞿介明在报告中介绍了中国重症社区获得性肺炎的调查数据。他指出，肺炎球菌是社区获得性肺炎的重要导火索，是婴幼儿和老年人的健康杀手之一。接种疫苗是目前重要的预防手段，尤其是对患有慢性病的老年人来说，可以降低发病率，即使患上肺炎也可减轻病情。

欧洲呼吸学会主席托比亚斯·韦尔特等人在开幕式上呼吁，加强国际合作，尽快让各国科学和教育项目联网，以便更好地交流和共享知识、经验，促进呼吸病学的发展。

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