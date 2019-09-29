新华社贝鲁特9月28日电 通讯：庆新中国70周年华诞 中国剧团赴黎巴嫩专场演出

新华社记者李良勇

“那个川剧《变脸》节目真是太神奇了，今晚的演出非常精彩。”28日晚，黎巴嫩首都贝鲁特居民、53岁的哈桑在观看中国文艺演出后说，“祝福中国”。

当晚，一场以庆祝新中国成立70周年为主题的文艺演出在贝鲁特举行，安徽省歌舞剧院给当地民众带来了一场视觉和听觉盛宴。中国驻黎巴嫩大使王克俭、黎巴嫩文化部长穆罕默德·达乌德等出席，黎巴嫩总统夫妇也致以贺信。

王克俭说，再过两天，中华人民共和国将迎来70周年华诞，值此欢庆时刻，举办这场文艺演出，一方面，是庆祝新中国成立70周年，邀请黎巴嫩各界友人以及其他国家的朋友共同分享节日喜悦；另一方面，这是中黎双方文化交流的重要部分。中国视黎巴嫩为“一带一路”建设的重要伙伴，双方一致同意加强包括人文交流合作在内的“一带一路”合作。

达乌德在致辞中说，很高兴参加庆祝新中国成立70周年的活动，“我们赞赏黎中之间的深厚情谊，尤其是在文化领域的密切交往与合作”。他强调，无论是在道义上还是在经济上，中国都给予黎巴嫩大力支持，尤其是援建黎巴嫩国家高等音乐学院，“中国在黎巴嫩扮演着重要角色”。

演出在舞蹈《水墨中国》中拉开序幕。紧接着，歌曲《茉莉花》《好日子》《我的祖国》等唱响，浓浓的中国味道令黎华侨华人倍感亲切。舞蹈《双回门》则令黎巴嫩观众感受到中国的传统民俗与文化。杂技《晃圈》《滚灯》扣人心弦，川剧《变脸》更是令观众惊叹不已。

台上节目纷呈，台下欢声笑语，掌声阵阵，最后，演出在歌舞《我和我的祖国》中圆满落下帷幕。

安徽省歌舞剧院院长常海棠说，很荣幸在新中国成立70周年之际来黎巴嫩演出，为此，“我们特意准备了一些中国民族特色的节目，希望通过这场演出能让黎巴嫩朋友更多地了解中国文化，更多地喜欢中国文化”。

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