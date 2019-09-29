中国在上合组织中发挥开创性建设性作用

上海合作组织的诞生是20世纪末国际关系体系深刻调整的结果。冷战结束，世界不仅没有变得更加安全，而且还出现了新的、不可预测的全球性威胁和挑战。21世纪，仅靠一国或几国无法维护全球安全。

正是在这样复杂的背景下，上海合作组织创始国的元首凭借智慧与远见，制定了成立上海合作组织，加强多边合作的英明战略方针。

上海合作组织从成立之初就强调，21世纪的国际秩序应当采用集体决策机制解决重大问题，坚持法治和国际关系民主化。2001年“9·11”事件前三个月，《上海合作组织打击恐怖主义、分裂主义和极端主义公约》就正式签署，充分彰显上合组织坚决打击三股势力的决心。

今天，我们很难想象，如果没有上合组织多年来努力打造的信任、稳定和可预测的氛围，广大的欧亚地区局势会走向何方。尽管全球若干地区安全挑战和威胁日益上升，紧张局势加剧，但是上合组织国家的高效合作使占欧亚大陆面积60%的地区局势稳定，这是不可辩驳的事实。

谈到中国在上合组织中的作用，必须强调，中国是上合组织的发起国和联合创始国。1996年，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦元首在中国城市上海举行会谈，决定成立新的多边机制，并以会议举办地上海命名，“上海五国”从此载入史册。上海五国是新型多边对话机制，旨在共商大计，共谋发展，维护地区和平与稳定。2001年，乌兹别克斯坦提出与上海五国开展合作的意愿，同年6月15日，上海五国在一年一度的上海峰会上正式更名为上海合作组织，秘书处设在北京。

上合组织的基本原则体现为“上海精神”，主张互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展。“上海精神”已经获得国际社会的广泛认可，丰富了国际关系理论。上合组织遵循协商一致的原则，主张平等对话，尊重各方利益。在国际政治进程不可逆转的背景下，协商一致原则在构建多边国际秩序的过程中展现出强大的生命力和现实性。

上合组织是一个所有成员国无论领土大小、人口多寡、政治经济实力强弱，一律平等的新型国际组织，每个成员国都为上合组织的发展贡献力量，其中，中国发挥着开创性和建设性的关键作用。

中国为推动上合组织的安全、政治、经济、人文合作提出了多项倡议。中国领导人经常提出各种具体建议。去年中国担任上合组织轮值主席国，6月中方成功主办了具有历史意义的青岛峰会，期间习近平主席宣布了中方促进上合组织成员国合作的一系列重大举措。未来3年，中方愿利用中国－上海合作组织国际司法交流合作培训基地等平台，为各方培训2000名执法人员。中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。未来3年，中方将为各成员国提供3000个人力资源开发培训名额。这些举措充分彰显了中方致力于提升上合组织总体实力，促进成员国经济社会发展的良好意愿。

习近平主席提出的“一带一路”倡议获得了上合组织大多数成员国的赞赏和支持，因为“一带一路”以历史友谊，相互尊重，互利合作为基础，带动弘扬传统价值的国家共同发展。“一带一路”倡议为基础设施领域的合作开辟了更加广阔的空间，互联互通是上合组织合作的重要领域。众所周知，互联互通不仅直接关系经贸合作的成效，而且为各国人民之间的畅通交流提供保障。在这一意义上，“一带一路”有助于推动交通物流领域新型双边、多边合作机制的建立与发展，对上合组织成员国，尤其是中亚国家，意义重大。

总而言之，中方为发展上合组织提出的各种倡议、长期互利项目充分显示了上合组织在中国外交中的重要地位。70年来，中国的外交政策经受了各种复杂的考验，取得了举世瞩目的成绩。

中国外交立场鲜明，保卫世界和平，维护各国和各国人民的利益，主张在尊重国际法的前提下和平、稳定的发展。毫无疑问，随着中国的和平崛起与经济实力的增强，中国在解决国际和地区事务中的作用也将日益上升。中国的经济实力正在逐步转化为政治实力，中国在全球事物中的话语权日益提升。今天，没有哪个地区性和全球性问题不需要倾听中国的意见。

作者系上海合作组织秘书长

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