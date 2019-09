美财政部：当前没有阻止中国企业在美上市计划

据彭博社28日报道,一位美国财政部官员表示,目前没有阻止中国企业在美国证券交易所上市的计划。

28日,美国财政部发言人莫妮卡·克劳利(Monica Crowley)在一份邮件声明中称,“当前,美国政府未考虑阻止中国企业在美国证券交易所上市”。(The administration is not contemplating blocking Chinese companies from listing shares on U.S. stock exchanges at this time.)

克劳利上述表态是为回应彭博于27日的一篇报道。该报道称,白宫官员正考虑限制美国资本对中国的投资,包括让一些中国企业从美国交易所退市的新闻。有知情人士表示,美国政府考虑的其他政策选项包括限制美国政府养老基金对中国市场的投资、对那些被纳入美国企业管理的股票指数的中国企业设置限制措施等。

此前,纳斯达克于当地时间27日回应称:“纳斯达克市场的一大关键核心在于对所有符合上市要求的企业提供非歧视和公平的准入,这使得我们能够创造出一个有活力的市场,并为美国投资人提供多元化的投资机会。”

在接受第一财经记者采访时,IPO研究机构复兴资本联合创始人史密斯(Kathleen Smith)表示:出于种种原因,上述措施难以做到。交易所和指数公司是私营企业并非政府所有,强烈反对政府干预。

“目前我们认为白宫只是施压,将中国企业从美股除牌不大现实。“史密斯对第一财经记者解释道。

另外,证券经纪和债券承销商瑞杰金融首席经济学家布朗(Scott Brown)也对媒体表示,围绕着贸易摩擦的利淡消息具有破坏性,只会给市场增加不确定性,并给企业投资带来巨大负面影响。

