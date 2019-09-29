全日本留华毕业生同窗会庆祝新中国成立70周年

人民网东京9月29日电（记者刘军国）全日本留华毕业生同窗会28日在早稻田大学举行庆祝新中国成立70周年特别演讲会和图片展。中国驻日本大使孔铉佑应邀出席活动并发表演讲。驻日使馆公使衔参赞胡志平，众议院议员、全日本留华毕业生同窗会会长近藤昭一，早稻田大学理事、孔子学院院长渡边义浩一同出席。近300名留华毕业生参加演讲会并参观了新中国成立70周年图片展。

中国驻日本大使孔铉佑与日本留华毕业生进行交流。人民网记者刘军国摄

孔铉佑在演讲中指出，新中国成立70年来，在中国共产党的坚强领导下，经历了不平凡的伟大历程，取得了举世瞩目的辉煌成就。这70年，是中华民族从站起来、富起来到强起来的70年，是新中国人民生活水平极大改善的70年，也是新中国同世界一同走来，并为世界不断作出重大贡献的70年。尽管目前中国经济发展面临着复杂严峻的外部环境和下行压力，但总体平稳、稳中有进的发展态势没有改变，持续推动深化改革，积极主动扩大开放，维护自由贸易和多边体制的意志也没有改变。中国人民将继续团结一致、锐意进取，为实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而不懈奋进，为推动构建新型国际关系，构建人类命运共同体，建设一个更加繁荣美好的世界而不懈努力。

孔铉佑指出，中日是世界第二、第三大经济体，也是数千年来毗邻而居的重要邻国，中日关系不仅对两国而言始终是最重要的双边关系之一，也对地区和世界发挥着极其重要的影响。今年是新中国成立70周年，日本也进入令和时代，两国关系站在新的历史起点，拥有更加丰富的时代价值和战略内涵。今年是两国政府确定的“中日青少年交流促进年”，两国政府将于年内启动中日高级别人文交流磋商机制，这将有助于两国进一步创新人文交流形式，丰富交流内涵，实现更深层次的人文交流和情感共鸣。留学生交流为推动中日经贸、文化等各领域合作培养了大量人才，为增进两国人民相互了解与友好感情作出了积极贡献。在中日关系迈向新时代的历史关口，期待广大留华毕业生继续关心和支持中日关系，继续发挥独特作用，为促进两国民间友好和务实合作作出新的贡献。

近藤昭一对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。他说，今年8月，应中国驻日本使馆的邀请率领100名留华毕业生访问广州和深圳，参观了代表世界科技先进水平的华为、腾讯、大疆等中国著名企业和国家超级计算广州中心，了解了粤港澳大湾区建设规划。访华团成员对近年来中国的快速发展深表钦佩。他表示将继续带领日本各界留华毕业生，为增进两国人民的相互理解和友好、促进两国各领域的交流合作而不断努力。

全日本留华毕业生同窗会成立于2018年3月，会员遍布日本各地，活跃于中日交流各个领域。（完）

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