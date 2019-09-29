中国改革友谊奖章获得者佩里：世界瞩目中国发展道路

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里接受人民网专访。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里是中国人民的老朋友。“（我与中国的故事）启蒙于我父亲，他多次到中国从事对华贸易，并且鼓励我继续这样做。”佩里说，小时候就听他父亲讲中国“愚公移山”的故事。

几十年来，佩里一直在“学习了解中国，了解中国共产党、中国政府以及中国人民”。在新中国迎来70华诞前夕，人民网再度专访了这位老朋友。

去年12月18日，在庆祝中国改革开放40周年大会上，作为“中英友好的传承者、中英经贸人文交流的促进者”，佩里获得中国改革友谊奖章。

他说，了解中国需要花很长时间，自己能够帮助完成了一些有助于改变中国的事情，做出一点贡献，这是最令他开心的。

在佩里看来，“中国改变了世界”。他回忆自己第一次来到中国的1972年，当时世界上其他国家的人们虽然知道有个国家叫中国，却对中国并不了解，中国那时和外界也几乎没有交流。

“如今，中国在世界上的地位是前所未有的，世界的关注点都在中国。”佩里表示：“看到如今世界各地的人前往北京，我感觉很惊讶。当然，我也喜欢去北京，看到这些不同肤色、风格和时尚品味的人其乐融融地坐在一起、展望未来，我很欣慰。”

佩里说：“回溯中国的发展，你会发现中国转型之快令人难以置信。中国人从农村迁移到城市，在不同领域之间参与不可思议的社会变革。这种方式史无前例。相当惊人的是，中国在40年内就完成的事，在英国可能要花100年甚至150年。”

他指出，中国的转型对世界产生了巨大的影响，一些以前贫穷的国家和地区正在关注中国。中国的发展给了他们信心，他们认识到也可以改变自己。“在发展道路上，世界正在瞩目中国，而不是英国、法国、德国或美国，因此，中国对世界各国人民产生了巨大的影响。得益于中国，其他国家的人民生活越来越好。中国通过投资于基础设施，帮助一些国家进入工业革命，实现现代化。正是在中国的带领下，世界才会发生这样令人赞叹的变化。”

回想起他的中国经历，佩里感慨道：“我对中国的了解已经将近50年了，在我去中国之前，我对中国仅有的认知是米饭和咕噜肉，还有我父亲讲的愚公移山的故事。”

值此新中国成立70周年之际，佩里送上诚挚的祝福：“我不仅要祝贺中国迎来一个重大的周年纪念日，而且要祝你们未来70年精彩纷呈，中国值得拥有最好的未来，祝你们好运！”（人民网伦敦9月26日电）

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