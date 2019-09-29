阿富汗总统选举投票日 多地发生袭击事件

人民网伊斯兰堡9月28日电（记者 丁雪真）喀布尔消息：据当地媒体报道，28日阿富汗总统选举投票日当天，阿富汗全国34个省份中有13个省份发生针对选举的袭击事件，造成至少5人死亡、76人受伤。
据阿富汗黎明新闻网报道，当天包括首都喀布尔在内共有13个省份发生针对选举的袭击或其他暴力事件，其中大多数袭击事件为针对投票站的火箭弹袭击。阿富汗内政部官员表示，为保障选举安全，阿富汗当天共部署了7.2万名安全人员，但仍有468个选举投票站因安全问题、技术问题或人力不足问题未能开放。
28日，阿富汗举行2001年美国发动阿富汗战争推翻塔利班政权以来的第四次总统选举。选举投票从当天上午7时起，一直持续到下午5时。目前，随着投票阶段的结束，计票工作已正式开始，初步计票结果计划于10月19日后公布。
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