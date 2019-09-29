美外交官贸易政策言论自相矛盾惹笑话

人民网布鲁塞尔9月29日电（记者 郑彬）近日，在欧洲知名经济学智库布鲁盖尔研究所组织的年度会议上，特朗普政府的贸易政策再次成为各方争论的焦点，而其中美驻欧盟使团高级贸易代表凯特·卡罗克威兹有关贸易政策的表态前后不一惹出笑话。

在一场有关欧盟贸易政策的专题讨论会上，卡罗克威兹再次攻击中国的贸易和经济，并称美欧是有高度共识的盟友，欧洲不能袖手旁观，应与美联手应对来自中国的非市场竞争。这一说法明显回避了当前美欧在包括贸易在内的问题上摩擦正日益加剧的现实，引起与会者的争议。对此，中国驻欧盟使团参赞高明波借机反问：“美国总统特朗普近期发文称欧盟在贸易方面对美国十分不公平，此举必须改变。甚至强调，与中国相比，欧盟的举动更恶劣。对这一表态你是否同意？” 面对中方的诘问，卡罗克威兹现场显得十分尴尬，不得不说作为自己的老板，她当然同意特朗普的观点，并无奈表示，对于特朗普每天大量的推文，很多自己也很难解释。但欧方确实有必要尽快解决对美贸易限制的举措。

一方面表示与欧方立场高度一致，另一方面又不得不认可特朗普的“敌欧”言论，卡罗克威兹这种前后矛盾的表态引起在场听众一阵哄笑。与会者会后纷纷表示中方的提问非常巧妙，让美方官员掉进了自己设置的逻辑陷阱。

与此同时，与会者还普遍认为，美国政府的强硬手段未能让中国做出任何实质性让步，却对包括美国自己在内的全球经济带来严重影响，美方必须重新审视其政策，认识到多边磋商是解决摩擦的唯一正确道路。

当天，欧盟贸易委员马尔姆斯特伦也在演讲中，以不点名的方式批评了美国所谓“关税对外”、“世贸组织无用”等错误论调，强调维护多边主义和规则秩序对稳定全球经济的重要性。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)