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评论：任何威胁与施压阻挡不了今日之中国

温宪

2019年09月29日08:51  来源：人民网-国际频道
 

当地时间9月27日，中国国务委员兼外交部长王毅在第74届联合国大会一般性辩论中发表题为《今日之中国，世界之中国》的讲话。在这个讲话中，王毅回应了此前三天美方在同一个平台上对中国的一番指责。

王毅说，当前，单边主义和保护主义冲击国际秩序，成为突出威胁。“面对单边主义肆虐，我们不能姑息纵容。”他说，凭借自身优势搞单边制裁和"长臂管辖"，缺乏合法性和正当性。将自身利益凌驾于各国共同利益之上，是典型的霸凌行径，必将不得人心。“面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观。面对全球性挑战，竖起高墙不是办法，诿过于人不是出路。”

9月24日，美方在联大一般性辩论发言中多次提及中国，批评中国未履行入世承诺，“采取一种依赖大规模市场壁垒、巨额国家补贴、汇率操纵……强迫技术转让，以及大张旗鼓地窃取知识产权和商业机密的经济模式”，称自中国入世后，有6万家美国工厂倒闭。在继续为“美国优先”政策辩解后，美方称，“未来属于爱国者，而不是全球主义者”。话音刚落，便有美国媒体评论说，此番言论“无疑是一次民族主义演讲”。

细品美方在如此瞩目平台上的这一演讲，有关中国的内容没有几句新话，难怪坐在听众席上的美国商务部长威尔伯·罗斯都听得昏昏欲睡。但这番言论再一次暴露出演讲者逻辑混乱，夸大其辞，不顾事实，且盛气凌人，便令人不得不拍案而起。

先说所谓6万美国工厂关闭的事。对于美国选民来说，这话听起来很有蛊惑力和欺骗性，却全然经不起推敲。“6万”这个数字本身便很有水分。随着经济全球化发展，美国一些劳动力密集型产业在全球范围内按经济规律发生转移，这事赖不到中国入世上。美国跨国公司算得清这笔账。就连特朗普自己的公司在全球化运营中也逃不过这样的经济规律。

加入世贸组织以来，中国一直致力于落实加入世贸组织所作承诺，包括关税、服务贸易、知识产权和透明度等各个方面，履行世贸组织义务。中国入世没有让包括美国在内的任何一个国家吃亏，反而不断创造出一个令世界各国都有共享机遇的巨大市场。去年，中国知识产权进口额358亿美元，居全球第四位。中国没有任何法律强制要求外国投资者转让技术。中国新颁布的《外商投资法》明确禁止利用行政手段强制转让技术。

对于中方一而再，再而三所陈述的事实和讲道理，此时的美方很难听得进去。当前的美国政府已经偏执地将“双赢”的可能性排除在“交易艺术”之外。现在其最为关心是2020年的连选连任，美国政治的惯性决定了美方会将中国作为“替罪羊”无端指责，将种种不是诿过于中国便成为其信手拈来的伎俩。美国政治周期中“强势总统”的大选需求也会使美方在霸凌言行不断升级的道路上身不由己。将“爱国者”与“全球主义者”截然对立起来虽在全球化世界中逻辑不通，却在鼓动选民情绪上很是实用。

今日之中国已与今日之世界紧密相连。风狂雨骤之中，世界瞩望着中国。此时的中国最需定力，最需脚踏实地的良性发展。

在这一与世界相连的发展进程中，永远不会风平浪静，碰撞在所难免。正如王毅所言，对于经贸摩擦和分歧，中国坚持以冷静、理性、合作的方式加以解决，也愿意展现最大的耐心和善意。但如果不讲诚信、不讲平等、不讲规则，中国也必须做出必要反应，维护自身正当权益，捍卫国际公平正义。“中国，作为一个拥有5000年文明、14亿勤劳勇敢人民、960万平方公里辽阔国土的国家，任何威胁都吓不倒，任何施压也压不垮。”

（作者系人民日报高级记者、人民日报北美中心分社原首席记者）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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