中日青少年手写手绘明信片展在东京开幕

中日青少年手写手绘明信片展吸引了不少人前来观看。

人民网东京9月28日电（记者刘军国）由东京中国文化中心和日本国际汉字文化交流协会主办的中日青少年手写手绘明信片展28日在东京开幕，展出了2400多张中日青少年优秀作品。

国之交在于民相亲。东京中国文化中心主任罗玉泉在开幕仪式上说，今年是中日青少年交流促进年，两国青少年通过所见所闻，将展现中日友好的美好事物画在明信片上，有助于增进两国青少年相互了解，加深两国人民的友好感情。

日中友好议员联盟干事长近藤昭一说，日中关系非常重要，两国青少年应该去亲眼看看对方国家，亲身和对方接触。

当天开幕上，主办方还向约60名优秀作品作者现场颁发了获奖证书和纪念品。此次展览所展示的作品由第六届国际青少年手写手绘明信片大赛征集所得。该大赛始于2014年，由中国文化产业协会和日本日中协会等主办，6年间吸引中国、日本、美国和英国等10个国家的约10万名青少年参加，投稿作品约15万张。

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