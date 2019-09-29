美国政府乌克兰问题特使库尔特·沃尔克辞职

美国政府乌克兰问题特使库尔特·沃尔克27日辞职，缘由是他涉嫌帮助美国总统唐纳德·特朗普的私人律师联络乌克兰官员，以调查特朗普竞选对手的“黑料”。

美国国会众议院外交委员会、情报委员会同一天要求国务卿迈克·蓬佩奥等官员到国会作证，说明美方与乌克兰政府接触情况。

【特使请辞】

美联社以一名美国政府官员为消息源报道，沃尔克27日告诉蓬佩奥，他决定辞职。

沃尔克辞职前一天，国会众议院情报委员会公开一份情报官员所写报告，关联特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基7月25日一次通话。

那份报告提到，沃尔克为特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼与乌克兰政府官员牵线搭桥，以收集美国民主党籍总统竞选人、前副总统乔·拜登父子的“黑料”。朱利安尼先前说，他经常联系沃尔克。

美国国务院没有回应沃尔克辞职消息。按照国务院先前的说法，沃尔克帮助朱利安尼联络一名乌克兰总统助理。

蓬佩奥26日说，他认为国务院所有职员处理乌克兰事务时行为妥当。

沃尔克曾经出任美国驻北大西洋公约组织代表。美联社报道，沃尔克是亚利桑那州立大学约翰·麦凯恩国际领导力学院的主管，2017年起在国务院“兼职”、出任美国政府乌克兰问题特使，但不领工资。

【找人作证】

由于特朗普政府没有在规定时间内向众议院外交委员会、情报委员会提供关联美方与乌克兰官员接触和美乌总统7月25日通话的材料，这两个由民主党人主导的委员会27日要求蓬佩奥到国会作证。

众议院外交委员会、情报委员会同一天确定日程，今后两周将要求5名国务院官员到国会作证。这5人分别是沃尔克、美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇、美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰、分管乌克兰政策的助理国务卿帮办乔治·肯特以及国务院的一名助理T·乌尔里克·布雷克布尔。按照那名情报官员撰写的报告，布雷克布尔听到特朗普与泽连斯基的通话。

众议院议长南希·佩洛西24日宣布对特朗普发起弹劾调查，指认后者以大约4亿美元军事援助为筹码向泽连斯基施压，寻求乌方调查拜登父子。

民主、共和两党超过300名前国家安全官员27日认可众议院发起的弹劾调查，说他们没有预判结果、希望了解更多事实。

众议院情报委员会定于10月4日举行闭门听证会，要求国家情报督察长迈克尔·阿特金森说明情况。那名情报官员8月12日向阿特金森举报特朗普“行为不正当”，阿特金森认定举报内容“可信”。

消息人士告诉路透社记者，众议院情报委员会正在讨论是否要求朱利安尼到国会作证。

【追查军援】

与泽连斯基通电话一周前，特朗普要求推迟发放对乌克兰的军事援助。美国政府本月初放行援助。特朗普说他和泽连斯基通电话时没有不当行为。

美国国防部长马克·埃斯珀27日说，冻结对乌克兰的军事援助没有危害美国国家安全，五角大楼愿意向国会提供关联这一事件的所有信息。

众议院外交委员会、情报委员会同一天要求白宫下属行政管理和预算局10月1日以前提供涉及推迟放行军事援助的一系列书面材料，理由是这两个委员会怀疑推迟军援涉嫌滥用职权。

行政管理和预算局一名发言人回应说，它没有任何不当行为。（包雪琳）（新华社专特稿）

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