乌克兰首家中资商业银行举行新系统上线仪式

人民网基辅9月28日电（记者谭武军）9月27日，由中国天津渤海商品交易所收购的乌克兰复兴开发银行新核心系统上线仪式在基辅隆重举行，中国驻乌克兰大使杜伟、天津渤交所董事长阎东升、乌克兰工商会会长奇日科夫、乌社会各界友人和媒体代表等百余人出席。

杜伟大使在致辞中表示，近年来中乌各领域合作日益密切，2019年第一季度中国已成为乌克兰最大贸易伙伴，但双方在金融领域的合作还存在空白。乌克兰复兴开发银行新核心系统上线，意味着中资企业收购的第一家乌克兰银行正式开始对外运营。杜伟对乌克兰复兴开发银行新系统上线表示祝贺，并对其未来发展提出四点希望：一是讲究诚信；二是守法经营；三是提供优质服务；四是积极创新。

天津渤交所董事长阎东升在发言中表示，2017年12月，天津渤交所完成对乌克兰国有复兴开发银行的收购和增资，将原先的一家乌克兰国有政策性银行，转型为全中资商业银行。2019年10月，互联网银行系统将正式启用，复兴开发银行将利用金融科技、云计算、人工智能等前沿科技技术和设备，实现对银行传统经营模式更新，完成对银行系统性的智慧创新建设，为客户提供数字化、智慧化“一站式”金融服务解决方案。

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