让步与否　美国和伊朗两国领导人各执一词

伊朗总统哈桑·鲁哈尼27日结束联合国大会行程、在返程途中说，美国提出取消所有对伊制裁，换取与伊方对话。不过，美国总统唐纳德·特朗普随后予以否认，给出不同说法。

鲁哈尼在他的官方网站上说，德国、英国和法国坚持下，他与美国官员在纽约联大期间会面。“他们（美方）明确说，会取消所有制裁。”

按他的说法，伊朗准备与美方协商，但不会在制裁和施压的氛围中。这种氛围中，“就算我们想要……与美国人协商，没人能够预见会是什么结局或取得什么结果。”

与鲁哈尼的说法不同，特朗普在社交媒体“推特”上称，美方拒绝伊方以取消制裁换取对话的提议，“伊朗想让我取消制裁从而达成会面。我说，当然不行！”

本届联大召开前，鲁哈尼与特朗普本来有望会晤。不过，沙特阿拉伯石油设施遇袭后，美方声称伊朗关联袭击，伊方否认。美方随后加强在沙特的军事部署，两国关系更趋紧张，两人没能会面。

伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和强化对伊制裁，试图以“极限施压”方式迫使伊方重返谈判桌，施压手段包括试图“封杀”伊朗原油出口。美方近期加强在海湾的军事部署，伊方放弃执行协议部分条款。（田野）【新华社微特稿】

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