人民网>>国际

土耳其与俄罗斯洽谈购买苏-35型战机事宜

2019年09月29日08:42  来源：新华网
 

　　俄罗斯官员27日确认，俄罗斯和土耳其正在洽谈土方购买苏-35型战机事宜。

　　俄联邦军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8月底出席莫斯科国际航空航天展览会期间，对购买苏-35和苏-57战机表达兴趣，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论双方在这一领域的合作。

　　埃尔多安先前披露，土耳其正与俄罗斯洽谈购买苏-35。另外，他在莫斯科期间同样对苏-57显现兴趣。

　　“我们围绕这一事项的合作正积极推进，”舒加耶夫说，“现在讨论双方（签署）任何合同或具体操作还为时尚早，这件事正在研究中。（双方）正举行专业技术人员层面的磋商。”

　　土耳其和美国是北大西洋公约组织成员，但两国一段时期以来关系紧张。由于土方坚持购买俄制S-400型防空导弹系统，美方决定明年3月底以前把这一盟友彻底“踢出”F-35型战机项目。埃尔多安先前说，如果美国坚持不卖F-35，土方将另寻他路。

　　苏-35是俄罗斯研制的第四代战机，F-35和苏-57同属第五代。（闫洁）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved