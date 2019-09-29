土耳其与俄罗斯洽谈购买苏-35型战机事宜

俄罗斯官员27日确认，俄罗斯和土耳其正在洽谈土方购买苏-35型战机事宜。

俄联邦军事技术合作局局长德米特里·舒加耶夫接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8月底出席莫斯科国际航空航天展览会期间，对购买苏-35和苏-57战机表达兴趣，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京讨论双方在这一领域的合作。

埃尔多安先前披露，土耳其正与俄罗斯洽谈购买苏-35。另外，他在莫斯科期间同样对苏-57显现兴趣。

“我们围绕这一事项的合作正积极推进，”舒加耶夫说，“现在讨论双方（签署）任何合同或具体操作还为时尚早，这件事正在研究中。（双方）正举行专业技术人员层面的磋商。”

土耳其和美国是北大西洋公约组织成员，但两国一段时期以来关系紧张。由于土方坚持购买俄制S-400型防空导弹系统，美方决定明年3月底以前把这一盟友彻底“踢出”F-35型战机项目。埃尔多安先前说，如果美国坚持不卖F-35，土方将另寻他路。

苏-35是俄罗斯研制的第四代战机，F-35和苏-57同属第五代。（闫洁）【新华社微特稿】

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