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巴基斯坦法院判处“荣誉处决”凶手终身监禁

2019年09月29日08:41  来源：新华网
 

　　巴基斯坦女子甘迪尔·俾路支遭亲兄弟“荣誉处决”3年多以后，一家地方法院27日作出裁决，判处她的兄弟穆罕默德·瓦希姆终身监禁。

　　俾路支遇害案2016年震惊巴基斯坦。按法新社说法，这是巴基斯坦近年来受关注度最高的一桩“荣誉处决”案。

　　“荣誉处决”是指家庭成员以挽回家族荣誉为由杀害家庭其他成员，受害者几乎都是女性，被害原因主要有拒绝包办婚姻、被强奸、提出离婚、打扮时髦举止轻浮等。

　　俾路支2014年因为一段在社交媒体曝光的嘟嘴视频在巴基斯坦走红。她对传统的挑战为她在巴基斯坦年轻人中赢得不少仰慕者，同时受到一些保守人士批评。俾路支2016年7月遭瓦希姆杀害，时年26岁。

　　法新社报道，巴基斯坦每年有数百名女性因“荣誉”被谋杀。过去，只要被害女子的家族原谅凶手，凶手便可逃避法律制裁。这一法律漏洞长期以来遭人诟病，要求改革的呼声不断。

　　俾路支遇害3个月以后，巴基斯坦国民议会（下院）和参议院（上院）通过一项法案，修补这一漏洞，规定“荣誉处决”嫌疑人一旦定罪，应当判处终身监禁。

　　《像她这样的女人：甘迪尔·俾路支的短暂一生》一书作者萨纳姆·马希尔说，这项裁决传递“强有力信号”，但要改变根深蒂固的传统偏见，需要更多努力。（田野）【新华社微特稿】

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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