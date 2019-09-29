英警方审核约翰逊渎职嫌疑以决定是否启动调查

英国伦敦市政府27日说，英国警察行为独立办公室正在审核首相鲍里斯·约翰逊出任伦敦市长期间的渎职嫌疑，以决定是否启动调查。
伦敦市政府在一份声明中说，一些人指认约翰逊出任伦敦市长期间破格允许美国商人珍妮弗·阿尔库里参加一些贸易考察团、允许她的企业获得市政府赞助，而“这些好处她原本无从得到”。
约翰逊2008年至2016年出任伦敦市长。英国《星期日泰晤士报》上周披露约翰逊出任市长期间与阿尔库里关系不一般，披露阿尔库里曾在一年间三次参加由约翰逊率队的贸易考察团出国访问，而她实际没有资格参加这类活动。
英国媒体报道，警察行为独立办公室通常处理与英格兰和威尔士地区警察不正当举动相关的举报。这家机构之所以有资格审核约翰逊的渎职嫌疑，是因为约翰逊出任市长时的职责之一相当于警察总监。
约翰逊否认出任市长时渎职，曾经承诺配合伦敦市议会对这一事件的调查。（杜鹃）【新华社微特稿】
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