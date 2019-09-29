一艘载有55人的渡轮在也门东部海域失踪

新华社科威特城9月28日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门地方政府28日说，一艘载有55人的也门渡轮日前在该国东部海域失踪。

据也门萨巴通讯社报道，索科特拉岛地方政府28日接到报告，这艘计划前往索科特拉岛的渡轮25日驶离也门东部迈赫拉港后在东部海域失踪。

索科特拉岛地方政府官员拉伊德·胡赖比告诉新华社记者，这艘渡轮离港后未能按计划在27日到达索科特拉岛，有关部门也无法与渡轮取得联系，目前搜救行动已展开。

据他介绍，渡轮上的55名乘客全部来自也门，其中大部分人是前往索科特拉岛观光的游客。

索科特拉岛位于印度洋西部，距也门东南海岸线约340公里。2008年，联合国教科文组织将其列入世界自然遗产名录。

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