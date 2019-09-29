8名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达9月28日电（记者张淼）伊拉克军方28日说，美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天空袭伊北部萨拉赫丁省沙漠地区一处“伊斯兰国”武装藏匿点，打死该组织8名武装分子。

伊拉克联合行动指挥部发表声明说，根据准确情报，国际联盟当天出动飞机对萨拉赫丁省首府提克里特以西沙漠地区一处“伊斯兰国”残余武装的藏匿点实施空中打击，打死8名武装分子，并摧毁武装分子的车辆。

2014年8月，美国开始对伊拉克境内的“伊斯兰国”目标实施空袭，当年9月将空袭范围扩大至叙利亚境内并发起组建打击“伊斯兰国”的国际联盟。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊拉克境内仍有一些极端分子伺机发动袭击。

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