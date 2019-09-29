中国维和官兵参加联黎部队医疗救援演习

新华社贝鲁特9月17日电（黄世峰）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）17日举行代号为“东区天使救援”的演习，中国、西班牙、巴西、印度尼西亚等9个国家的维和官兵参加演习和观摩。

此次演习以西班牙维和部队巡逻车队与联合国国际观察员车队在行驶途中发生交通事故为背景，主要以中国维和医院和西班牙维和医院为依托开展伤员救治与转运工作，重点检验联黎部队东区各医疗机构的应急救援和协同保障能力。

“中国维和医院，这里是东区作战指挥中心，将有两名车祸重伤员送至你院，初步检伤判定伤势等级分别为红色和黄色，请做好接收伤员准备。”中国维和医院作战值班室在接到命令后，立即启动应急救援预案，做好紧急救治准备。伤者被送抵中国维和医院后，医护人员立即对伤员进行了伤情分类、信息采集及分诊救治。

中国维和医院在演习中的优异表现赢得了演习评估组和友军的一致好评。联黎部队东区司令部训练处副处长阿斯维卡霍诺少校说：“我对演习中你们的工作表示感谢，你们为这次演习提供了非常专业的支持。”

据悉，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队自5月底部署至黎巴嫩以来，迄今已接诊维和人员2200人次，为当地百姓提供义诊近500人次，医疗分队的工作得到联黎司令部和当地百姓的肯定和称赞。（完）

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