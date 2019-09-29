津巴布韦前总统穆加贝遗体在家乡安葬

新华社哈拉雷9月28日电（记者张玉亮）津巴布韦前总统罗伯特·穆加贝的遗体28日在其家乡——距首都哈拉雷约90公里的西马绍纳兰省库塔马村安葬。

当天下午，穆加贝的遗孀格雷丝等家人和亲属、生前好友以及数百名民众参加了穆加贝的安葬仪式。西马绍纳兰省事务部长玛丽·姆利斯瓦代表津政府出席仪式。在传统宗教仪式后，穆加贝的遗体被安葬于家乡故居的庭院中，与其母亲和兄弟们葬在一起。

安葬仪式前，穆加贝的外甥沃尔特·奇达夸代表其家族向出席葬礼的人士表示感谢。他说，穆加贝在生前表达了希望安葬于故乡、而不是国家英雄墓的愿望。穆加贝亲属在与津政府沟通中表达了穆加贝的遗愿，并得到政府的尊重。穆加贝家族对政府为这位前总统的葬礼所做安排以及对其遗愿的尊重深表感谢。

穆加贝本月6日在新加坡一家医院去世，享年95岁。津巴布韦政府当天授予穆加贝“国家英雄”称号，并宣布津巴布韦进入全国哀悼期，直至穆加贝葬礼日。11日，穆加贝遗体被运回哈拉雷。14日，津政府在位于哈拉雷的国家体育场为穆加贝举行规模盛大的国葬。

津总统埃默森·姆南加古瓦曾向媒体表示，穆加贝的遗体将被安葬在哈拉雷国家英雄墓的一座专属陵墓中。26日下午，津政府发布声明说，穆加贝的家人向政府表示，希望将穆加贝的遗体安葬于其家乡。

穆加贝生于1924年，是非洲民族解放运动先驱。从20世纪50年代开始，他就投身津巴布韦的独立斗争事业。1980年，津巴布韦独立，穆加贝当选总理。1987年津巴布韦改行总统制后，穆加贝一直担任总统。2017年11月，穆加贝辞去总统职务。

(责编：白宇、岳弘彬)