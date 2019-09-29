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海外侨胞参观成就展——

“祖国好，我们会更好！”

本报记者  程  龙

2019年09月29日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　9月28日上午，正在举行“庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”的北京展览馆迎来了一批特殊的客人——2000多位海外侨胞。

　　“新中国砥砺前行70年，为世界发展做出了重要贡献。作为海外侨胞，我们无比自豪与骄傲！”比利时中国和平统一促进会会长朱海安看完展览后说，“在全世界中华儿女同庆新中国70华诞时，我们衷心祝福祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！”

　　展览长廊以1949年到2019年为刻度，仿佛一条时光隧道，穿行其中，波澜壮阔的历史画卷在眼前徐徐展开。一幅幅历史照片、一件件实物模型、一段段详实解说，让侨胞们对70年来中国的发展成就有了生动直观的感受，也引起许多侨胞记忆深处的共鸣，他们纷纷为伟大成就点赞，祝福祖国繁荣昌盛。

　　“70年的沧桑巨变凝聚了几代人的心血和汗水，展览仿佛是一部中国人民砥砺前行的生动影像。特别是看到中国开展的援外医疗工作，这种对世界的责任与担当，让我非常感动、骄傲！”韩中文化友好协会会长曲欢说，我们无论走到哪里都会和祖国同呼吸共命运。

　　“1977年恢复高考时的准考证生成体验环节，让我们许多侨胞回忆起当年的经历，排队拍照的人络绎不绝。”加拿大中国专业人士协会前会长、中华海外联谊会理事杨静说，“成就展资料详实、珍贵，对我们海外华侨华人而言，具有极好的教育意义，我们为新中国70年来取得的成就而自豪！”

　　西班牙浙江同乡会会长戴华东出国已有30多年，亲历了香港回归、澳门回归的庆祝活动，也见证了奥运会、世博会的盛况。“看到这些展览，过去的一幕幕就浮现在眼前”，他说，“新中国成立70年来，千千万万的侨胞在海外感受着祖国的脉搏跳动，关注着祖国的发展成就。我们相信，祖国好，我们会更好！我们好，祖国也一定会更好！”


　　《 人民日报 》（ 2019年09月29日 05 版）
(责编：李枫、曹昆)
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