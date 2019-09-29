王毅出席第七十四届联合国大会一般性辩论并发表讲话

本报联合国9月27日电 （记者李晓宏、杨俊、李凉）当地时间9月27日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席第七十四届联合国大会一般性辩论，并发表题为《今日之中国，世界之中国》的讲话。

王毅表示，今年是中华人民共和国成立70周年。新中国70年，是中国人民艰苦奋斗、改写命运的70年。中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的进程，拓展了发展中国家走向现代化的途径，也丰富了各国人民希望过上更美好生活的梦想。

王毅表示，新中国70年，是中国不断融入世界、作出贡献的70年。中国通过自身发展积极促进世界的和平与繁荣，已成为全球发展的主要动力源和国际和平的重要稳定器。中国正在致力于促进更高水平的对外开放，相信这将为世界带来新一轮“中国机遇”。

王毅表示，面对充满不确定性的国际局势，中国将坚定不移推进中国特色大国外交，维护世界和平繁荣，促进人类发展进步。

王毅指出，当前，单边主义和保护主义冲击国际秩序，成为突出威胁。在攸关世界前途命运的重大关头，中国从未缺席。中国愿与各国一道，携手建设新型国际关系，合力构建人类命运共同体。我们将坚定维护联合国的地位和作用，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。

《 人民日报 》（ 2019年09月29日 04 版）

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