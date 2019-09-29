势在必行  势不可挡（钟声）

当地时间9月27日，中华人民共和国与基里巴斯共和国在纽约中国常驻联合国代表团签署关于恢复外交关系的联合公报，决定即日恢复大使级外交关系。在新中国即将迎来成立70周年之际，与中国建立外交关系的国家达到180个。

“基里巴斯共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。”基里巴斯政府在两国复交公报中严正声明。中基复交再次以事实证明，坚持一个中国原则是人心所向，大势所趋。在一周时间内，所罗门群岛与基里巴斯先后与中国建交、复交，充分表明坚持一个中国原则是任何人都无法改变和违背的历史潮流。

中基双方签署复交联合公报的地方，离纽约联合国总部不远，寓意不同寻常。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国组织的唯一合法代表。一个中国原则，这是国际社会的广泛共识和国际关系中的重要准则，不容任何人、任何势力挑衅。个别国家的一些人无视本国同中国建交几十年的事实 ，企图通过搞小动作阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，不过是螳臂当车、不自量力。

基里巴斯政府作出同台湾当局“断交”、同中华人民共和国复交的决定，是基于基里巴斯国家和人民利益作出的自主抉择。正如该国总统兼外长马茂所表示，“基方日益认识到，基里巴斯要实现国家发展，需要中国这样的伟大兄弟和朋友”。中国坚持独立自主的和平外交政策，主张大小国家一律平等，维护国际公平正义，追求各国互利共赢，已成为全球发展的主要动力源和国际和平的重要稳定器。中基双方在彼此尊重、平等互利基础上广泛开展合作，有利于基里巴斯实现自主和可持续发展。

基里巴斯重返中国和太平洋岛国合作的大家庭，将进一步促进中国同太平洋岛国关系的发展。近年来，习近平主席两次同建交太平洋岛国领导人举行集体会晤。中国同太平洋岛国先是建立相互尊重、共同发展的战略伙伴关系，时隔4年双方关系定位又提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，足见双方团结友好的根基更加牢固，携手前行的意愿更加强烈。更为可喜的是，在共建“一带一路”征程上，中国同建交岛国的互利合作取得丰硕成果、合作空间不断拓展。中国在气候变化等岛国关切的问题上采取负责任行动，让双方走得更近。岛国领导人表示，中国是岛国在太平洋沿岸的好邻居，也是实现发展愿景、增进人民福祉、应对全球挑战的同路人。

风雨过后见彩虹。中基关系正站在新的历史起点上，双边关系的快速发展，必将不断增进两国和两国人民福祉。势在必行，势不可挡！

《 人民日报 》（ 2019年09月29日 03 版）

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