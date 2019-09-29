中国国务院新闻办公室9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，系统介绍中华人民共和国成立70年来的发展成就、发展道路、发展走向，深入阐述中国与世界的关系，引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，新中国成立70年来取得了令全世界瞩目的伟大成就。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。快速发展的中国给世界各国带来了巨大发展机遇，已经成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。

比利时国务大臣弗拉奥对本报记者表示：“70年来，新中国走过了一条不平凡的发展道路。如今，中国已成为一个现代化的、欣欣向荣的国家，代表着亚洲和世界的希望与未来。中国用几十年时间发展成为全球第二大经济体、货物贸易第一大国和外汇储备第一大国。在如此短的时间内取得如此骄人的发展成就，令人赞叹。”

美国劳工部前财务总长、财政部前财务总长莫天成表示，中国民众有理由为新中国70年来的成就感到骄傲与自豪。“在人类历史上，首次有一个国家实现如此众多的人口摆脱贫困。这是很不平凡的成就。”

泰国皇家学术委员会委员、泰国政治改革委员会前主席阿涅·劳塔玛塔说，白皮书通过大量数据和事实，介绍了70年来新中国发展的巨大成就。“30多年前，我第一次访问中国，至今已到访70余次。每次访问，我能明显感受到，中国经济社会各方面都在飞速发展。”

巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声表示，正如白皮书所言，1952年至2018年，中国国内生产总值从679亿元增加到90万亿元，按不变价计算增长174倍，年均增长8.1%。70年来，伴随着历史性跨越，7亿多贫困人口成功脱贫，中国为世界减贫事业作出卓越贡献。与此同时，中国居民人均可支配收入实现大幅增长，人民生活水平显著提高。

埃及发行量最大的报纸《消息报》总编辑里兹格说，他对中国的发展建设成就印象深刻。中国人民在中国共产党的带领下，用短短几十年的时间，以“弯道超车”的速度，走完了发达国家几百年走过的发展历程，创造了人类历史上前所未有的奇迹，令人钦佩。里兹格说，中国的经济总量已稳居世界第二，是世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国翻天覆地的变化，证明中国成功摸索出了一条行之有效的发展道路，值得其他发展中国家借鉴学习。

南非执政党非洲人国民大会自由州省主席马西尼尼表示，南非十分渴望学习中国的发展经验，并将这些经验实践于自身的发展。“保持南中两国互利互惠的关系，对我们建设一个繁荣的南非十分重要。以前，中国人民支持非洲人民反抗外来压迫、争取民族解放，今天，我们又在谋求实现经济发展的进程中继续携手同行。”

墨西哥国立自治大学墨中研究中心主任恩里克·杜塞尔表示：“在我看来，世界上没有一个国家能像中国这样，用仅仅几十年就取得如此伟大的成就。中国智慧和中国贡献对于整个世界的发展都发挥着举足轻重的作用。”杜塞尔说，中国经济正从高速增长转向高质量发展， 越来越重视提高服务业水平、教育水平等，积极促进人民生活水平的不断提升，“中国发展前景充满光明，中国的发展是世界的机遇”。

韩国建国大学国际通商专业教授金旭对本报记者表示，新中国成立70年来，经济发展取得了巨大成就，令全世界瞩目。“特别是中国的扶贫成就，令我由衷惊叹。”金旭认为，中国让7亿多贫困人口成功脱贫，实现了历史性跨越。“这是世界经济史上的奇迹”。

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、曼谷、里约热内卢、开罗、约翰内斯堡、墨西哥城、首尔9月28日电 记者于景浩、邹志鹏、任彦、郑琪、孙广勇、张远南、黄培昭、万宇、刘旭霞、马菲）

《 人民日报 》（ 2019年09月29日 03 版）

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